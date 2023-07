CNN

—



Der Name „Barbara Millicent Roberts“ klingelt vielleicht nicht, aber sagen Sie ihren Spitznamen – Barbie – und Menschen jeden Alters kennen sie. Barbie wurde 1959 von Mattel kreiert und sieht keinen Tag älter als 19 aus.

Und jetzt erwacht sie zu neuem Leben in dem Film „Barbie“, der von der CNN-Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery vertrieben wird. Der Film, der nächsten Freitag mit Margot Robbie in der Hauptrolle erscheint, ermöglicht es Barbie, ihre eigene Realität zu hinterfragen. Etwas, das Verbraucher seit Jahrzehnten tun.

„In den Jahren 2014 und 2015 erreichten wir einen Tiefpunkt und es war ein Moment zum Nachdenken im Zusammenhang mit der Frage: ‚Warum hat Barbie an Bedeutung verloren?‘“, sagte Ricard Dickson, Präsident und Chief Operating Officer von Mattel. „Sie spiegelte nicht die Körperlichkeit, das Aussehen, wenn man so will, der Welt um uns herum wider. Und so haben wir dann die Weichen gestellt, um die Marke wirklich zu transformieren, und zwar mit einem Leitfaden, der darauf abzielt, unseren Zweck neu zu entfachen.“

Mattel schaffte es nur langsam, Barbie und seine Freunde zu diversifizieren. Infolgedessen begannen die Verkäufe bei Mattel im Jahr 2014 zu sinken. Doch während der Pandemie erlebte Barbie einen Aufschwung, da Eltern nach Möglichkeiten suchten, ihre Kinder zu Hause zu beschäftigen. Im ersten Quartal dieses Jahres gingen die Umsätze von Mattel um 22 % gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres zurück, was vor allem auf Rückgänge bei Barbie- und Enchantimals-Puppen und Merchandise-Artikeln zurückzuführen war.

„Diese Differenzierung und Relevanz, die dafür sorgen, dass eine Marke aus Kaufsicht aktuell und im Gedächtnis bleibt, ist stark zurückgegangen.“ Und wenn das passiert, geraten Marken in eine Phase der Müdigkeit“, sagte Katie Mancini, General Managerin von Landor & Fitch – einer Agentur für Branding, Strategie und Design.

Jetzt haben Barbie und ihre Freunde viele verschiedene Hauttöne und -formen. Mattel produziert Barbies im Rollstuhl und Ken-Puppen mit der Hauterkrankung Vitiligo.

Mattel hofft, dass der neue Film, an dem viereinhalb Jahre gearbeitet wurden, der Marke und Barbie den gewünschten Auftrieb geben wird.

Das passiert vielleicht schon. AMC Theatres berichtet, dass sie mehr als 20.000 Vorverkaufskarten für Barbie und den neuen Film Oppenheimer verkauft haben. Und bei HomBom Toys in New York City ist „Film Barbie“ ausverkauft.

„Ich glaube, ich hatte 24“, sagte Ilene Gayer, Inhaberin von HomBom Toys. „Sie waren innerhalb von 48 Stunden verschwunden.“

Aber selbst ein neuer Film reicht möglicherweise nicht aus, um genug Nostalgie für Barbie zu wecken.

„Ich möchte nicht, dass meine Enkelinnen erwachsen werden und wie Barbie sind“, sagte Patty Steffen aus Fort Wayne, Indiana, die als Kind mit Barbies spielte. „Ich weiß nicht, wie sehr sie sich weiterentwickelt hat – hat sie jetzt einen Hochschulabschluss?“

Carol Sanger ist zu alt, um als Kind mit Barbie gespielt zu haben, aber sie hat wohl mehr Zeit mit Barbie verbracht als jeder andere.

Sanger wurde 1963 Modedesignerin für Barbie. Sie verbrachte 53 Jahre damit, Barbies Looks im Laufe der Jahre zu verändern.

„Ich habe sie zunehmend als meine Muse betrachtet. Ich betrachtete jedes Kind, das mit einer Barbie-Puppe spielte, als mein Kind. Lassen Sie mich Ihnen sagen, ich habe eine große Familie. Und ich liebe es!“, sagte die 90-jährige Sanger, umgeben von Barbies in ihrem Haus in Los Angeles.

Sanger sagt, dass Barbie in manchen Jahren erfolgreicher war als in anderen und es oft schwierig war, mit der Zeit zu gehen. Aber sie sagt, Barbie sei schon immer eine stabile Marke gewesen.

„Barbie hat Mattel wirklich viele Jahre lang getragen“, sagte sie.

Sanger hatte bei Mattel großen Einfluss. Das Unternehmen stellte ihr zu Ehren eine Barbie her. Und sie hat immer noch „Barbie Nr. 1“ in ihrem Esszimmer. Sie sagt, dass sie plant, den neuen Film mit ihrem Barbie Club zu sehen – natürlich in Pink. Sie ist begeistert zu sehen, wie Barbie aus dem Barbie-Land und aus ihren High Heels ausbricht – ein Zeichen dafür, dass Barbie mit der Zeit gehen könnte.

„Das neue Publikum ist Barbiecore Pink. Und das hat viel Spaß gemacht und meiner Meinung nach Menschen in die Welt von Barbie eingeführt, die noch nie zuvor dort gewesen waren“, sagte sie.