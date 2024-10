De namen van de nieuwe Liverpool-coaches vertolkten de namen van de fans die Arne Slot er überhaupt van hadden weerhouden naar Anfield te komen. Vorige Jürgen Klopp had groot succes met zijn optredens in de publieke belangstelling van het publiek, zodat de liedjes geanimeerd en gebeten waren, dus hij zou ze graag horen. Gut four Monate später is de Trauer um Klopps zelfbst gewählten Weggang vorbei. Ten slotte is de beste manier voor fans om te leven die van hen. Der 46 Jahre alte Niederländer legde bij de Reds een Traumstart-hin.

Tenslotte was Klopp het daar niet mee eens: als eerste Liverpool-coach was Tom Watson in het jaar 1896 toen er ook eerste optredens waren. We hopen dat jullie allemaal kunnen spreken tussen de titels van Manchester City en Premier Arsenal, dat ook tegen Liverpool speelt in de Premier League. In de laatste Champions League-thuiswedstrijd met FC Bologna tegen de Reds om 12.00 uur (21.00 uur DAZN) als Engelse Tables Führer.

Schon bremst schon die Erwartungen

De trots van de hervormingen begint met de euforie rond Anfield, zodat u kunt genieten van de tijd en einigermaßen in Grenzen. Vom Premier-League-Titel zal immers wedstrijden spelen en niemand zal serieus spreken. Trotzdem beste van de nieuwe trainer, die in interviews zijn gewisseld en gelassen, secherheitshalber die erwartungen.

„Ik ben blij, alles is realistisch“, zei hij na de hartgevechten 2:1-Sieg in Wolverhampton afgelopen zaterdag. Dit is vooral belangrijk voor uw eigen Mannschaft. “De spelers hebben zo’n geweldige ervaring, daarom kijken ze na het spelen van de Saison niet naar de tafel, noch naar de realistische beelden.”

Bisher keine Gegner op Augenhöhe

Feit is dat het Slots Team in de Premier League tussen de twee spelers zit met het oog op de toekomst, zie de man uit de top van het Manchester United-team. De resultaten zijn 3:0 tussen de rivalen van Liverpool’s eigen overwinning onder de huidige „Big Six“, de financiële kracht en het traditionele erfgoed van topclubs.

„We moeten er eerst voor zorgen dat we in de toekomst nooit meer kunnen concurreren. Als we Arsenal, Newcastle, Chelsea of ​​Aston Villa kunnen ontmoeten, kunnen we de Champions League-wedstrijden in oktober voltooien“, zei hij. . Dit betekent dat de lucht pas aan het einde van de dag beschikbaar zal zijn, maar de komende weken zullen voor Nottingham Forest zeer kort zijn (0:1).

Frühe Tablelenführung kein Indiz für Meisterschaft

In de afgelopen jaren waren ze nu de thuisbasis van vier Mannschaften, die immers Spielen Tablelenführer waren, onder de Engelse Meisterschaft. Ook Kein Wunder, dat is de titel voor de laatste actuell kein Thema ist. “Die Sache ist, dat is Manchester City in de laatste twee wedstrijden 31 Punkte hatte meer zoals we zullen doen”, zei het. „We willen graag weten of we blij zijn met hun aankopen.“

Kapitän Virgil van Dijk lobte na het succes van de jongeren in Wolverhampton de ontwikkeling van de gecombineerde teams. Auch Torjäger Mohamed Salah heeft een einde gemaakt aan zijn eigen Strafraum-geholfen. “Wir haben een Mischung aus Erfahrung und Talent, Spieler in a next guten Phase ihrer Karriere”, erklärte der 33 Years alte Abwehrchef, de Klopp Ende 2017 nach Liverpool Holte.

Deze mitreisten Anhänger waren bepaald niet zo blij als het kasteel en zongen “Liverpool, Liverpool, Spitzenreiter!”. Sollte ich de Mannschaft gegen Topgegner wie Manchester City, Arsenal en Co. behaupten, durven de namen van de trainers helemaal zelf te noemen.