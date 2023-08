„Wir erleben eine Zeitenwende“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022 im Bundestag. Drei Tage zuvor waren russische Truppen mit Panzern und anderen Militärfahrzeugen in die Ukraine einmarschiert, hatten Raketen auf Flughäfen, Krankenhäuser und Wohngebäude abgefeuert und Hunderte getötet. Der Krieg gegen Russland markiert einen radikalen Wandel in der deutschen Außenpolitik – einen Wendepunkt in der Geschichte.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

„Putins Krieg bedeutet eine Wende“, sagte Scholz und kündigte einen Kurswechsel an. Doch wie glaubwürdig sind die deutschen Bemühungen? Ein Bericht aus dem Ausland.

Es wird „extrem heftig“ gekämpft: Ukraine meldet geringfügige Gebietsgewinne Die Ukraine meldete am Mittwoch im Rahmen ihrer Gegenoffensive geringfügige Gebietsgewinne. © Quelle: Reuters

„Aus Sicht aller drei baltischen Staaten war die Wende in Deutschland längst überfällig“, sagt Reinhard Krumm im lettischen Riga. Dort leitet er das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung für das Baltikum. „Die drei Länder beharren darauf, dass sie viel früher als Deutschland erkannt haben, dass sich die Russische Föderation zunehmend zum Gegner und Aggressor entwickelt hat und kein strategischer Partner mehr ist“, sagt Krumm im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der Vorwurf lautet, dass Deutschland dies nicht so deutlich wahrnehmen wollte. Der Ansatz Deutschlands, nach der Annexion der Krim 2014 weiterhin mit Russland zu verhandeln und sogar die Wirtschaftsbeziehungen aufrechtzuerhalten und auszubauen, wurde von Estland, Lettland und Litauen heftig kritisiert.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Auch in Polen hält man die Wende für längst überfällig, sagt Piotr Buras, der das Warschauer Büro des European Council on Foreign Relations (ECFR) leitet. Die Rede von Scholz wurde hoch gelobt, doch dann entstand der Eindruck, dass außer vielen Worten nichts passierte. Entgegen Scholz‘ Versprechen schaffte es Deutschland im Jahr 2022 erneut nicht, zwei Prozent des BIP für die Verteidigung auszugeben, und die Bundeswehr steht weiterhin vor großen Problemen. Laut Buras haben die polnischen Medien ein negatives Bild von Deutschland, auch weil die Regierung und regierungsnahe Medien antideutsche Propaganda verbreiten.

Ein Kritikpunkt ist immer die Militärhilfe für die Ukraine. „Es entstand der Eindruck, dass Deutschland die Waffenlieferungen verzögerte und sich nicht voll einmischen wollte“, sagte der Experte aus Warschau. Bis heute wird auch oft behauptet, dass die Deutschen ihre Beziehungen zu Russland so schnell wie möglich wieder aufnehmen wollen. „Es besteht ein tiefsitzendes Misstrauen gegenüber der Wende.“ Nachdem Deutschland immer wieder angekündigt hatte, mehr Geld für die Bundeswehr auszugeben und sich stärker für Osteuropa interessieren zu wollen, oft aber nichts geschah, ist das Vertrauen in seine deutschen Nachbarn heute nicht mehr sehr groß.

Es besteht ein tiefsitzendes Misstrauen gegenüber der Wende. Piotr Buras, Leiter des Warschauer Büros des European Council on Foreign Relations (ECFR)

Krumm in Riga kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Deutschland war bei der Umsetzung lange Zeit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, weil es eher auf eine Verlangsamung der Waffenlieferungen als auf eine Fortsetzung hoffte. „Als es um die nächste Stufe der Waffensysteme ging, erst Panzer, dann Kampfflugzeuge, wurde Deutschland der erhofften Führungsrolle nicht gerecht“, sagt Krumm und betont: „Die baltischen Staaten kritisieren diese Zurückhaltung weiterhin.“

USA: Wann reißt die Geduld mit Deutschland?

Die US-Regierung sei optimistischer hinsichtlich der deutschen Wende, sagt Liana Fix vom Council on Foreign Relations (CFR) in Washington. „Es gibt viel Geduld mit Deutschland, eine enge Zusammenarbeit mit Berlin und die Hoffnung, dass die Wende eine strategische Investition in die Zukunftssicherheit Europas ist“, sagte sie im Interview mit dem RND. Die Republikaner im US-Kongress sehen die Wende deutlich kritischer als die Regierung. Deutschland gilt als zu langsam und wird immer wieder kritisiert, weil es zu wenig Geld in die Verteidigung investiert. „Die Tatsache, dass die Unterstützung für die Ukraine immer bruchstückhaft erfolgt, hat zu großer Frustration und einer Infragestellung des Wendepunkts geführt.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wie ukrainische Kinder zu russischen Patrioten umerzogen werden Entführt und umerzogen: Tausende ukrainische Kinder werden in ihren eigenen Lagern auf der Krim und in Russland einer Gehirnwäsche unterzogen, um ihre Identität auszulöschen. Viele Eltern sind verzweifelt. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft untersucht Tausende Fälle von Kriegsverbrechen.

Fix stellt fest, dass es Deutschland gelungen sei, die Wende in Washington als Zeichen des deutschen Wandels zu deuten. Doch die Nachrichten aus Deutschland, etwa darüber, wie sich die Bundeswehr verändert, schwankten zwischen Pessimismus und Optimismus. „Die USA haben Deutschland einen Geduldsvorschuss gewährt, der spätestens aufgebraucht sein wird, wenn das Zwei-Prozent-Ziel in absehbarer Zeit nicht erreicht wird.“ Die Bundesregierung hofft, die zwei Prozent im Jahr 2024 zu erreichen. Ob die USA die Geduld mit Deutschland verlieren, wird vor allem vom Ausgang der US-Wahlen im nächsten Jahr abhängen. Joe Biden werde als Präsident weiterhin Geduld mit Deutschland haben, sagt Fix. „Wenn ein republikanischer Kandidat gewinnt, wird der Geduldsvorschuss viel schneller aufgebraucht sein, als wir denken.“

Wenn ein republikanischer Kandidat gewinnt, wird die Vorlaufzeit viel schneller erschöpft sein, als wir denken. Liana Fix, Council on Foreign Relations (CFR) in Washington

Donald Trump, der erneut für die Republikanische Partei kandidieren will, hatte Deutschland während seiner Präsidentschaft wiederholt öffentlich als ein Land kritisiert, auf das man sich nicht verlassen könne und das die USA ausnutzen würden. Diese Wahrnehmung aus der Trump-Zeit hallt bis heute nach, sagt Fix, und hat die öffentliche Debatte über Deutschland in den USA schnell polarisiert. Viele sind der Meinung, man könne sich nicht auf Deutschland verlassen, während das andere Lager die Wende für die beste Nachricht aus Europa seit langem hält.

Und dann ist da noch das Geld: In den USA gibt es vor allem seit Beginn des Krieges eine große Debatte darüber, warum amerikanische Steuerzahler mehr für die Sicherheit in Europa zahlen und mehr für die Unterstützung der Ukraine tun sollten als die Europäer. Tatsächlich liegen die USA und die Europäer gar nicht so weit auseinander, wenn es um Hilfe für die Ukraine geht. Die Amerikaner leisten mehr militärische Unterstützung, die Europäer mehr finanzielle und humanitäre Hilfe. Aber in den USA, sagt Fix, glauben viele, dass der US-Steuerzahler den Löwenanteil zahlt – und es gibt Widerstand dagegen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die baltischen Staaten rüsten sich

Die baltischen Staaten haben längst verstanden, dass sie aufrüsten müssen. Sie investieren Milliarden in ihre Sicherheit und steigern ihre Verteidigungsausgaben um bis zu 3 Prozent. Laut Krumm haben die baltischen Staaten nicht den Eindruck, dass Deutschland die richtigen Prioritäten setzt und beispielsweise bereit ist, für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben anderswo zu sparen. „Deutschland hat einen Lebensstil, den man sich im Baltikum nicht leisten kann.“ Die Menschen im Baltikum hingegen sind bereit, sich kompromisslos für ihre Sicherheit einzusetzen, damit Russland keine Bedrohung mehr für die Ukraine darstellt – und damit für viele Jahre kein möglicher Angriff auf die baltischen Staaten mehr möglich ist.

Deutschland hat einen Lebensstil, den man sich im Baltikum nicht leisten kann. Reinhard Krumm, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung für das Baltikum in Riga

Krumm und Buras berichten jedoch, dass sich das Bild der Wende im Ausland plötzlich aufgehellt habe. „Mit der Lieferung von Kampfpanzern hat Deutschland in den Augen der baltischen Staaten einen Quantensprung gemacht“, sagt Riga. Erst dieser Schritt zerstreute die Zweifel, dass es Deutschland mit der Wende nicht ernst sein könne.