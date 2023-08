Alexa Demie hält ihren Kopf hoch und folgt ihr Euphorie Costar Angus CloudDer tragische Tod.

Die Schauspielerin, die in dem HBO-Drama Maddy Perez spielt, brachte kurz ihre Trauer zum Ausdruck, als sie über ihr neuestes Projekt sprach. Ich erinnere mich an das Set ihres neuen Kampagnenshootings für Calvin Klein Inez und Vinoodh war „leicht und lustig“, Alexa sagte, die Energie sei in ihrem Leben nach dem Tod des Schauspielers sehr willkommen gewesen.

„Mir ist klar geworden, dass Heilung und Verarbeitung nicht eine Sache zu sein scheinen“, sagte sie W Magazin in einem am 18. August veröffentlichten Interview. „Im Moment versuche ich, leicht zu sein, wenn ich kann.“

Sie fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit mit Inez Van Lamsweerde Und Vinoodh Matadin ermöglichte es ihr, eine Reihe von Emotionen zu nutzen, denn das berühmte Fototeam weiß, „wie man sich so wohl, so kraftvoll, so schön, aber auch verletzlich fühlt.“

„Ich war irgendwie schockiert, weil es bei einem großen Wahlkampfshooting normalerweise etwas Spannung oder Drama gibt“, teilte der 32-Jährige mit, „aber es gab nichts dergleichen.“