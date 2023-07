Wie Air Zermatt ins Kreuzverhör heeft geriert

Who eine renommierte Walliser Fluggesellschaft ins Kreuzverhör geriet.

Jean-Christophe Bott / Keystone

Seit zwei Tagen is das Oberwallis im Ausnahmezustand. Oberhalb der Gemeinde Bitsch brennen 100 Hektaren Wald, 205 Personen moeten am Montagabend ihre Häuser verlassen. Of het nu gaat om een ​​unermüdlich, dat het probleem kan worden opgelost. Als je een Grosseinsatz opent, ga je naar Zwitserland. Und mittendrin: Ein Knatsch zischen der Armee und der Air Zermatt. Het is een helikopter. Und es get um Money.