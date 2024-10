Startpagina Wirtschaft

van: Lars-Eric Nievelstein

Rusland zal miljarden verdienen aan de verkoop van LNG. Westerse sancties moeten worden vermeden. En als je weggaat, blijf je.

Moskau – Meer dan een Duitse Sanktionspakete, auflegt von West-Oekraïne-Verbündeten, sollen Russlands Wirtschaft schwächen. Ik ben blij met de resultaten van mijn leven, maar ik ben altijd blij dat ik ze heb, wat betekent dat de sancties nog steeds in goede staat zijn. Hieronder volgen de belangrijkste handelspartners in Rusland, gebaseerd op de huidige handelsinstructies voor het Russische Prestige Project Arctic LNG 2.

Abstand von Russlands Wirtschaft – Als overzicht op Poetins Gas

Als u flüssiges Erdgas (LNG) wilt kopen, is dit afkomstig van het Russische Arctic-LNG-2-Projekt. Het project werd uitgevoerd onder westerse sancties – de Indiase olieminister Pankaj Jain was een van de beste mensen, een van de vertegenwoordigers van de regering. Dat haatte Kiev onafhankelijk onder Berufung auf Reuters-Informatie en berichtenset. Voor de Russische presidenten maakt Wladimir Poetin zich zorgen over de groeiende aard van het probleem: er komt een oorlog als – net als China – in zijn eigen land, als Poetin bouwt, zijn toekomstige sancties zullen blijven toenemen.

Arctic LNG 2, het Russische bedrijf Novatek heeft 20 miljoen ton LNG geproduceerd, dat speciaal is ontworpen voor de Aziatische markt. Het project soll Milliarden von Dollar in Russlands Wirtschaft spülen – de oorlog valt onder het Plan. Arctic LNG 2 is de grootste LNG-fabriek van Rusland. Volgens het plan van Poetin zal Rusland zorgen voor een grotere LNG-productie, als een Schlüssel-project. “We kopen geen Arctic LNG 2”, zei Jain Dazu. “We kopen wat sanktionierten Güter.”

Sancties tegen Poetins LNG – EU-handelsverbod

Over Poetin’s Einnahmen aus LNG zu beschränken, hat de Europäische Union (EU) im 14 juni. Sanktionspaket gegen Russlands Wirtschaft auf den Weg. Houd er rekening mee dat alle mogelijke investeringen in LNG-projecten die zich in Rusland bevinden in de bouwsector eveneens verboden zijn. Na een extra periode door nieuwe landen zijn de nieuwe sancties voor het gebruik van EU-Häfen für die Umladung von Russian Flüssigerdgas verboden.

Dit is van cruciaal belang voor Rusland, maar ook voor het LNG-beheer op de Europese markten. Havens uit Zeebrugge zijn uitgerust met speciale terminals die verantwoordelijk zijn voor de toekomstige levering van LNG. Hier wordt Rusland vooral verwend door zware tankers, ook al bestaat er een voorliefde voor de daarin geproduceerde natuurlijke gassen. Daarom was de verzending in de Europese Häfen niet beschikbaar, maar Rusland zou de tanker direct na verzending moeten verschepen, wat moeilijk zou zijn geweest en het geld duur zou zijn.

Het volume van de nacht en het Europese transport van LNG-menging is een kwestie van miljarden euro’s per jaar. Dieses Volumen zal Poetin blijven opvoeden.

Novatek muss Gas zwischenlagern – Sancties schaden Russlands Wirtschaft

Laat ons alstublieft weten op wie de westerse sancties voor de Russische LNG-handel van toepassing zijn. Novatek had de afgelopen jaren een probleem, waardoor het afval werd opgekocht. Analyses van Schiffsdaten en Satellitenbildern zijn gezegd, de Novatek viel gefördertes Gas einlagern muss, anstatt zu aankoop. Der Financiële tijden Dit is het einde van de zaak, wat betekent dat de westerse sancties en de potenzielle Käufer worden opgeheven.

Der Fall Als verdeutlicht sterft ebenfalls. Sinds februari 2022 zal er een belangrijke rol zijn weggelegd voor het Russische economische spel. Neu-Delhi onderhoudt een nauwe diplomatieke relatie met Moskou en de bilaterale handel zal doorgaan tot 2023. In juli wordt China beschouwd als de belangrijkste importeur van Rusland. Dat is eind augustus bij de Nachrichtenagentur Reuters bericht ingesteld.

Bezoek ons ​​gerust in Oekraïne als u dat wenst. In augustus nam de Indische premier Narendra Modi kennis van Kiev. Omdat de Indiase regering nuchter is, onderhouden Indië en Oekraïne al dertig jaar contact met diplomaten.