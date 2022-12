Wichtige Kämpfe, wenn Argentinien im WM-Halbfinale auf Kroatien trifft

Argentinien und Kroatien treten am Dienstagabend im Lusail-Stadion gegeneinander an, um einen Platz im WM-Finale am kommenden Sonntag zu erreichen. Beide Mannschaften qualifizierten sich im Elfmeterschießen für das Halbfinale.

Lionel Messi und Argentinien haben die Niederlande in einem WM-Klassiker verdrängt. Unterdessen verblüffte Kroatien den Vorrunden-Favoriten Brasilien.

Luka Modrić hofft, von Russland vor vier Jahren noch einen Schritt weiter gehen zu können. Damals belegte die europäische Mannschaft den zweiten Platz vor Frankreich. Gleichzeitig will Argentinien zum ersten Mal seit 1986 die begehrte Trophäe gewinnen. 2014 verpasste es in Brasilien knapp, nachdem es in der Verlängerung gegen Deutschland verloren hatte.

Die WM-Kämpfe zwischen Argentinien und Kroatien

Hier sind die Schlüsselschlachten, die das köstliche Aufeinandertreffen entscheiden könnten.

Das Mittelfeld gibt den Ton an

Kroatien hat mit Modrić, Mateo Kovačić und Marcelo Brozović das wohl beste Mittelfeld-Trio im Weltfußball. Die Mannschaft von Zlatko Dalic stellt sich in einem 4-3-3 auf und dominiert das Geschehen im Mittelfeld. Es kann auch ohne Ball auf ein 4-5-1 umgestellt werden. Dabei packen Andrej Kramarić und Mario Pašalić unermüdlich im Fünfer-Mittelfeld an.

Kroatien will Argentiniens Tempo mit der Ballhaltung verlangsamen. Das Bewegen des Balls macht es schwierig für La Albiceleste um im Spiel Fuß zu fassen.

Lionel Scaloni hat das Fehlen von Giovani Lo Celso während des gesamten Turniers sehr gut verkraftet. Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez und Rodrigo De Paul bildeten eine beeindruckende Partnerschaft. Die Seite hat vertikale Transition, um bei jeder Gelegenheit zum Angriff beizutragen.

Zuvor hatte De Paul vor dem Spiel eine Verletzungsangst, um 65 Minuten gegen die Niederlande zu spielen. Argentinien benötigt sein Mittelfeld-Metronom, um für das WM-Duell gegen Kroatien voll fit zu sein. Der Atletico-Star wird ein Schlüsselspieler sein, um Brozović und Modrić zu schließen. Ersterer lief im Achtelfinale mehr als 10 Meilen gegen Japan. Wieder einmal legte er im Viertelfinale gegen Brasilien eine atemberaubende Leistung hin.

Argentinien muss den Raum schließen, um Kroatien daran zu hindern, das Verfahren zu diktieren, und muss die europäische Seite mit einem schnellen Aufbau treffen, um weiter oben und im letzten Drittel Druck auszuüben.

Wingplay konnte das Ergebnis entscheiden

Argentinien tritt ohne die Außenverteidiger Marcos Acuña und Gonzalo Montiel an. Beide wurden nach Anhäufung gelber Karten gesperrt. Das Fehlen von Acuña wird ein schwerer Schlag für Scaloni sein. Der Sevilla-Star war eine Offenbarung im Turnier. Der 31-Jährige ist defensiv solide und bringt sich auf der linken Außenbahn unermüdlich ein.

Acuña schaltete Denzel Dumfries gegen die Niederlande aus. Im selben Wettbewerb gewann er den Elfmeter, mit dem Argentinien mit 2: 0 in Führung ging. Da Acuña für das Duell ausfällt, wird Kroatien versuchen, den linken Flügel auszunutzen, wobei Pašalić und Josip Pašalić zu zweit auf die Jagd gehen, insbesondere letzterer, der gegen Brasilien ein großartiges Spiel hatte und es schaffte, Vinícus Jr. und Rodrygo die ganze Zeit ruhig zu halten.

Auf dem rechten Flügel ist Argentinien im Vorteil, Nahuel Molina erzielte dank Messis unglaublicher Rückwärtspass-Vorlage den ersten Treffer gegen die Niederländer, und der Atletico-Außenverteidiger wird seine Chancen gegen Kramarić schätzen, während er auch mit seinen pfeilschnellen Läufen gegen Linksverteidiger Borna Sosa antritt.

De Paul hat auf der rechten Seite bewundernswert gespielt, und sollte Angel Di Maria fit und einsatzbereit sein, wird Kroatien mit konstantem Druck auf der rechten Seite fertig werden müssen.

Messi-Momente und Gvardiol

Joško Gvardiol ist wohl in der Form seines Lebens. Kroatien verlässt sich erneut auf den 20-jährigen Innenverteidiger, um Argentinien in Schach zu halten. Der RB-Leipzig-Star trat über seine Jahre hinaus auf. Neben Dejan Lovren erwies sich das Duo als solides Paar in der Abwehr.

Argentinien wird versuchen, mit Julian Alvarez vorne hoch zu pressen, während Lionel Messi für seine „Momente“ leben wird. Der 35-jährige PSG-Star wirkte im Verlauf der Weltmeisterschaft unspielbar. Trotz des Talentreichtums Kroatiens muss das kleine linksfüßige Genie im Auge behalten werden.

Messi versucht, in die Halbräume abzudriften und die Verteidiger aus dem Ball zu ziehen. Dann geht er entweder selbst ins letzte Drittel oder versucht, eine Gelegenheit zu schaffen, wenn es wenig Gefahr zu geben schien. Wie Dalic sagte, muss sein Team diszipliniert sein, um die Messi-Bedrohung einzudämmen.

