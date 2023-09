Dabei brachte Murkowski ihm vor, dass Alaskas schwaches Transportsystem staatliche Unterstützung brauche. Sie hatte eine klare Botschaft: Alaska ist einzigartig. Es kann nicht wie die anderen 49 Staaten behandelt werden.

Senatorin Lisa Murkowski (R-Alaska), links, begrüßt Verkehrsminister Pete Buttigieg vor einer Anhörung des Haushaltsausschusses des Senats im Dirksen Senate Office Building auf dem Capitol Hill am 20. April 2021 in Washington, DC | Chip Somodevilla/Getty Images

Buttigieg war nicht das einzige Kabinettsmitglied, das das Mantra hörte. Im August haben fast ein Dutzend Kabinettsmitglieder und hochrangige Verwaltungsbeamte die lange Reise in den nördlichsten Bundesstaat des Landes und die Heimat des republikanischen Senators angetreten, der nachweislich am ehesten mit dem Präsidenten zusammenarbeiten wird.

Auf der Liste der Reisenden stehen unter anderem Generalstaatsanwalt Merrick Garland, HUD-Sekretärin Marcia Fudge, EPA-Administrator Michael Regan, der leitende Berater des Weißen Hauses Mitch Landrieu, der stellvertretende Innenminister Tommy Beaudreau und der leitende HHS-Administrator Tom Coderre. Die Besucher ließen alle ihre Anzüge zu Hause und zogen sich an Polo-Shirts Und Regenjacken für ihre Touren.

Alaska ist zwar im Sommer wunderschön, liegt aber nicht gerade in der Nähe von Washington DC. Aber nur wenige Senatoren stehen der Biden-Agenda so kritisch gegenüber wie Murkowski. Ihr Einfluss im streng kontrollierten Senat hat sie zu einem Magneten für Spitzenpersonal des Weißen Hauses gemacht. Und sowohl sie als auch ihr republikanischer Senatorenkollege, Dan Sullivanhaben dieses neu gewonnene Publikum zu ihrem Vorteil genutzt und sich darauf verlassen, dass die Verwaltungsbeamten die Einzigartigkeit Alaskas ernst nehmen: viel größer und viel weniger bevölkert als andere Staaten, mit vielen Gemeinden, die nicht über zuverlässiges Internet oder gar Straßen erreichbar sind.

Am Montag wird Murkowksi den größten Fisch einholen, wenn Präsident Joe Biden auf dem Rückweg vom G20-Gipfel und Vietnam ihren Staat besuchen wird, um den Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September zu begehen.

„Die Leute können mich kritisieren und sagen, dass ich die Biden-Regierung zu sehr unterstütze“, sagte Murkowski in einem Interview. „Ich muss mit dem Präsidenten zusammenarbeiten, ich muss mit den Kabinettsbeamten zusammenarbeiten. Ich kann einfach nicht den Atem anhalten und sagen: ‚Lass uns das mal vier Jahre abwarten‘, denn dann leiden die Menschen in Alaska.“

Zu Beginn der Biden-Administration waren Murkowski und Sullivan die wichtigsten Wähler, als die Demokraten den Gang auf die andere Seite des Wahlgangs wagen mussten. Sie waren zwei der vier Republikaner, die Deb Haaland als Innenministerin unterstützten, und zwei der sechs Republikaner, die die Parteigrenzen für Alejandro Mayorkas vom DHS überschritten. Sullivan stellte bei seiner Anhörung Verteidigungsminister Lloyd Austin vor. Erst letzte Woche haben Murkowski und Sullivan die Nominierung von Gwynne Wilcox, Mitglied des National Labour Relations Board, gerettet.

Ihre Bereitschaft, der Verwaltung zu helfen, hat ihnen wiederum Einfluss verschafft. Vor zwei Jahren zog die Regierung die Ernennung von Elizabeth Klein zur stellvertretenden Innenministerin nach dem Widerstand von Murkowski zurück. Anfang dieses Jahres verärgerte die Regierung Progressive und Klimaaktivisten, indem sie das riesige Ölbohrprojekt namens Willow genehmigte, eine Priorität, die Murkowski seit Monaten zusammen mit Biden durchsetzte.

Aber Murkowskis Reichweite – und ihr Werben um Biden-Beamte – sind begrenzt. Am selben Tag der NLRB-Abstimmung kündigte die Regierung Öl- und Gaspachtverträge im Arctic National Wildlife Refuge des Bundesstaates, was den Zorn beider Senatoren auf sich zog. Murkowski sagte, sie sei über die Entscheidung informiert worden, habe aber keinen Einfluss darauf. Es gab keine Verhandlungen.

Das GOP-Steuergesetz von 2017 sah die Eröffnung des ANWR vor, und Murkowski machte kein Blatt vor den Mund, wie sie die Entscheidung, diese Politik zu untergraben, beurteilte.

„Das Gesetz war 2017 ziemlich klar“, sagte sie. Sie nannte die jüngste Entscheidung „rechtswidrig“.

Ende letzten Jahres wählte der Staat den demokratischen Abgeordneten. Maria Peltolaein gemäßigter Wer traf sich mit mehreren Mitgliedern der Verwaltung Beamte während ihrer jüngsten Besuche, der jedoch einige ihrer Entscheidungen kritisiert hat, darunter die Ankündigung des Mietvertrags letzte Woche.

Innerhalb der Regierung betrachten Beamte des Weißen Hauses die Senatoren Alaskas als Republikaner, die bereit sind, zuzuhören.

„Präsident Biden hat versprochen, für alle Amerikaner zu kämpfen – wo immer sie leben, was auch immer ihre Ansichten sind – und eine gemeinsame Basis mit den Republikanern im Kongress zu finden“, sagte Andrew Bates, Sprecher des Weißen Hauses. „Er schätzt die Bereitschaft von Senator Murkowski, über den Wahlgang hinweg zu arbeiten, sowie die Stimmen von Senator Sullivan für Prioritäten wie Infrastruktur und das Eintreten des Abgeordneten Peltola für Alaska.“

Bei der Kabinettsreise geht es nicht ausschließlich darum, die Delegation des Staates zu umwerben. Es sei Teil von Bidens fortlaufendem Ansatz, nach Möglichkeit mit den Gesetzgebern auf der anderen Seite zusammenzuarbeiten, so eine Person, die mit der Aktion vertraut ist und für die Beschreibung der Beziehung anonym bleibt.

Der Ansturm an offiziellen Reisen in den Norden im letzten Monat ist zum Teil auf einen Rückstand bei der Pandemie und das gute Wetter im August zurückzuführen, das ihn zu einer der besten Reisezeiten macht. Mehrere der Besuche erfüllten Versprechen, die bei der Bestätigung des Senats gemacht wurden, den Staat zu besuchen. Sullivan bittet alle Nominierten, sich zu einem Besuch in Alaska zu verpflichten. Murkowski beginnt ihre Konfirmationsgespräche mit einem Quiz darüber, ob sie jemals zu Besuch waren.

Murkowski argumentiert, dass politische Entscheidungsträger Alaska – ein Fünftel der Größe der unteren 48 Staaten, aber mit weniger Straßenmeilen als Connecticut – oft erst verstehen können, wenn sie es selbst sehen. In ihren Augen ist die Reise nach Alaska ein Beweis für ihre Ernsthaftigkeit.

Aber eine bloße Reise ist nicht das, was Murkowksi anstrebt. Es ist das Ohr des Kabinettsmitglieds und die Richtlinien und Vorschriften, die es beeinflussen kann, nach denen es sich sehnt.

Buttigieg habe vor dem Besuch „die richtigen Worte zur Unterstützung des Alaska Marine Highway Systems“ gesagt, sagte Murkowski und fügte hinzu, dass die Sekretärin bei der Finanzierung des Programms hilfreich gewesen sei, das sie im überparteilichen Infrastrukturgesetz gesichert habe.

„Nach unseren fünfeinhalb Stunden auf dem Schiff sprach er über das Marine Highway System: ‚Wow, die Leute brauchen das, um zu ihren Arztterminen zu kommen, um ihre Kinder zur Schule zu bringen, um.‘ „Sie müssen ihren Hausrat bewegen, wenn sie beim Militär sind“, sagte Murkowski.

So wie Buttigiegs Reiseverzögerungen einen Einblick in die Bedürfnisse des Staates boten, wurde Garland bei seinem Besuch auch die Abgeschiedenheit Alaskas bewusst. Nachdem schlechtes Wetter seinen Besuch im Dorf Huslia vereitelt hatte, sprach der Generalstaatsanwalt über die Schwierigkeiten, die Polizeibeamte bei der Bewältigung von Notfällen in einer Gemeinde haben, die nur per Flugzeug oder Boot erreichbar ist.

„Wir hatten ein Flugzeug der United States Marshals. Wir hatten ein Flugzeug der US-Luftwaffe. Und trotzdem konnten wir wegen des Wetters nicht dorthin gelangen“, sagte Garland bei einer Veranstaltung in Anchorage. „Ich kann mir nicht vorstellen, was passieren würde, wenn es in einem der Dörfer ohne Straßen einen Notfall gäbe, wie schwierig es wäre, dorthin zu gelangen.“

Zu den weiteren Besuchern Alaskas im letzten Monat gehörten Isabella Casillas Guzman, Administratorin für Kleinunternehmen, Rachel Levine, die stellvertretende Gesundheitsministerin des HHS, Charles Sams, Direktor des National Park Service, und Roselyn Tso, Direktorin des indischen Gesundheitsdienstes. Anfang des Sommers statteten Haaland, Generalchirurg Vivek Murthy und First Lady Jill Biden dem Staat Besuche ab. Teilweise befanden sich zu viele Beamte gleichzeitig an weit entfernten Orten, und Murkowski übersah einige von ihnen.

Für Murkowski ist es eine nützliche politische Pipeline, auch wenn sie in der Öffentlichkeit versucht, die Politik herunterzuspielen.

„Ich hoffe, dass sie mir zuhören, und ich hoffe, dass sie mir die Höflichkeit erweisen, mir zuzuhören, denn ich habe mir die Offenheit erlaubt, mich mit ihnen zusammenzusetzen, auch wenn wir in bestimmten politischen Fragen möglicherweise anderer Meinung sind.“ sagte Murkowski.

„Ich bin mir sicher, dass es einfach meine charmante Persönlichkeit ist, die sie alle anzieht.“