Whole Foods Market hat den geschlossenen Blue Goose Market in der Innenstadt von St. Charles gekauft.

Der Deal wurde am Donnerstagmorgen abgeschlossen, sagte Paul Lencioni, Präsident und CEO von Blue Goose Market, der auch im Stadtrat von St. Charles sitzt. Den Kaufpreis nannte er nicht.

„Der überwiegende Teil des Erlöses wird zur Tilgung der Bank und zur Begleichung der Rechnungen und Kosten verwendet“, sagte Lencioni.

Lencioni freut sich, dass Whole Foods beschlossen hat, einen Laden in der Innenstadt von St. Charles zu eröffnen.

„Das oberste Ziel bestand darin, sicherzustellen, dass auf diesem Grundstück eine stabile, spannende und qualitativ hochwertige Lebensmittelnutzung möglich ist“, sagte er. „Ich habe mich für Whole Foods entschieden, weil ich dachte, es sei das beste Angebot, um sicherzustellen, dass es in St. Charles einen tollen Supermarkt gibt.“

Matt Hendy, der bei der Vermittlung des Deals half, stimmte zu. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der in Chicago ansässigen Fort Union, einer privaten Immobilieninvestmentfirma.

„Wir sind äußerst erfreut, Teil dieses großartigen Projekts sowie neues Mitglied und Partner der St. Charles-Gemeinschaft zu sein“, sagte er in einer Erklärung. „Wir fühlen uns auch geehrt durch das Vertrauen, das Paul und die Familie Lencioni uns in Bezug auf das Erbe ihres Eigentums entgegengebracht haben. Die Aufnahme des Whole Foods Market in diese Region wird für alle von Vorteil sein.“

Laut seiner Website ist Whole Foods Market mit mehr als 500 Geschäften in Nordamerika und im Vereinigten Königreich der weltweit führende Anbieter von Natur- und Bio-Lebensmitteln. Whole Foods Market ist ebenfalls eine Tochtergesellschaft von Amazon.

Blue Goose ist seit März 2022 geschlossen. Im Februar dieses Jahres gab Lencioni bekannt, dass Blue Goose seine Türen schließen würde.

Damals sagte er, dass eine Reihe von Faktoren zur Schließung des Ladens beigetragen hätten, darunter die Pandemie und Probleme in der Lieferkette. Im August dieses Jahres gehörten Bäckerei- und Feinkostgeräte, Tiefkühlkosttüren sowie Einkaufswagen und -körbe zu den mehr als 1.100 Einzelstücken, die im Laden versteigert wurden.

Blue Goose stand bereits vor der Pandemie vor einigen Hürden. Im Juli 2019 hielt Lencioni eine Pressekonferenz vor dem Geschäft ab, um bekannt zu geben, dass Blue Goose angesichts der wettbewerbsintensiven Lebensmittelindustrie um sein Überleben kämpft.

Blue Goose war seit mehr als 90 Jahren im Geschäft. Im Jahr 1928 eröffnete Annunciata „Nancy“ Lencioni – seine Urgroßmutter – den Blue Goose Fruit Market in der ehemaligen Gartner’s Bakery, 201 W. Main St. Das Geschäft zog an seinen heutigen Standort in der 300 S. Second St. in der Innenstadt von St. um . Charles im Jahr 2008.

Sein Großvater leitete den Laden fast 50 Jahre lang.

„Er hat einfach versucht, etwas Großartiges für St. Charles zu schaffen“, hatte Lencioni gesagt. „Es war mein Großvater, der das Blue Goose zu dem festen Bestandteil der Gemeinde machte, an den wir alle denken. Ich tue mein Bestes, um – genau wie mein Großvater – sicherzustellen, dass das, was ich stattdessen tue, St. Charles so gut dient, wie wir es immer beabsichtigt haben. Jede Generation trägt die Verantwortung, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, und genau das versuche ich zu tun.“