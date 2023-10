WHO und Hilfsorganisationen verlieren den Kontakt zu Mitarbeitern in Gaza

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat keinen Kontakt mehr zu Personal, Gesundheitseinrichtungen und anderen Partnern im Gazastreifen. Dies schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitagabend auf der Plattform X, ehemals Twitter. Aufgrund der „Belagerung“ ist er sehr besorgt um ihre Sicherheit und die unmittelbare Gesundheitsgefahr für gefährdete Patienten.

Neben der WHO geben auch das UN-Kinderhilfswerk Unicef, das UN-Entwicklungsprogramm UNDP und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) an, keinen Kontakt mehr zu ihren Kollegen in Gaza zu haben. UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell schrieb: „Alle humanitären Helfer und die Kinder und Familien, denen sie dienen, MÜSSEN geschützt werden.“ Das UNDP erklärte außerdem, es sei zutiefst besorgt um die Sicherheit des Teams in Gaza und aller Zivilisten dort.

Wir haben den Kontakt zu unseren Kollegen in Gaza verloren. Ich mache mir große Sorgen um ihre Sicherheit und eine weitere Nacht unaussprechlichen Grauens für eine Million Kinder #Gaza. Alle humanitären Helfer sowie die Kinder und Familien, denen sie dienen, MÜSSEN geschützt werden. — Catherine Russell (@unicefchief) 27. Oktober 2023

Hilfsorganisationen wie Save the Children und der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC) berichteten von ähnlichen Problemen bei der Kontaktaufnahme zu ihren Mitarbeitern. „Wir haben den Kontakt zu unseren 54 NRC-Kollegen in Gaza verloren“, sagte Generalsekretär Jan Egeland am Samstag auf X. Auch Save the Children verlor den Kontakt zu den Mitarbeitern vor Ort. Eine Ausweitung der Bodeneinsätze im Gazastreifen würde das Leben weiterer Kinder gefährden, warnte die Organisation. Sie forderte einen sofortigen Waffenstillstand.

Gaza: Alle Kommunikations- und Internetdienste scheinen ausgefallen zu sein

Die Palästinensische Telekommunikationsgesellschaft hatte zuvor erklärt, dass alle Kommunikations- und Internetdienste aufgrund schwerer Bombardierungen durch die israelische Armee ausgefallen seien. Auch der Palästinensische Rote Halbmond schrieb auf X, dass er den Kontakt zu allen Einsatzzentren und Teams im Gazastreifen verloren habe.

Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodenoperationen im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. Es hieß, das Militär habe seine Angriffe im Gazastreifen in den letzten Stunden bereits verstärkt. In dem abgeriegelten Küstenstreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen, etwa die Hälfte davon Kinder.