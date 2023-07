Whitney Port ist bereit, ihre Gesundheit zur Priorität zu machen.

Die Hügel Alaun brauchte einen Moment, um den Fans von ihrem Gewichtsverlust zu erzählen, nachdem die Follower in den sozialen Medien Bedenken geäußert hatten, dass sie zu dünn aussehe.

„Außerdem möchte ich mein Gewicht ganz schnell in den Griff bekommen“, begann sie am 24. Juli in ihrem Instagram-Stories-Beitrag. „Ich habe viele Kommentare darüber bekommen, dass ich zu dünn aussehe. Zuerst hat es mich nicht gestört. Ich habe es den Leuten angelastet, die nicht wussten, wie meine Ernährung aussieht.“

Einige dieser Kommentare stammen erst am 20. Juli, als Whitney Fotos teilte, auf denen sie im Bikini an einem Strand in East Hampton, New York, posierte. „Ich hoffe, es geht ihr gut, ich mache mir Sorgen um sie“, schrieb ein Benutzer, während ein anderer hinzufügte: „Ich hoffe, es geht dir gut. Ich liebe dich, Whit.“ Ein Dritter kommentierte: „Ist sonst niemand besorgt?“

Doch nachdem Whitney die Kommentare zunächst zurückgewiesen hatte, sagte sie, dass sich ihre Sichtweise verändert habe, als ihr Ehemann sie traf Tim Rosenman spiegelte die Gefühle der Fans wider.

„Aber Timmy machte mich darauf aufmerksam, wie es ein guter Ehemann tun sollte, und sagte, es sei nicht nur etwas, was Fremde ausspuckten“, fuhr sie fort. „Er hat sich Sorgen um mich gemacht.“