Het hoofd van WhatsApp zegt dat de berichten-app het VK zal verlaten als het gedwongen wordt zijn coderingsstandaarden te verzwakken onder de aanstaande online veiligheidswet van het land.

WhatsApp-chef Will Cathcart informeerde verslaggevers donderdag (zoals gerapporteerd door De beschermer, Politiek, En Bedrade), bekritiseren de wetgeving als de meest zorgwekkende reeks online regels in de westerse wereld.

“We zijn bijvoorbeeld onlangs geblokkeerd in Iran. Maar dat hebben we nog nooit een liberale democratie zien doen’, aldus Cathcart De beschermer. “De realiteit is dat onze gebruikers over de hele wereld veiligheid willen. Achtennegentig procent van onze gebruikers bevindt zich buiten het VK. Ze willen niet dat we de beveiliging van het product verlagen, en het zou voor ons een vreemde keuze zijn om ervoor te kiezen om de beveiliging van het product te verlagen op een manier die die 98% van de gebruikers zou treffen.”

De waarschuwing van WhatsApp volgt op soortgelijke bedreigingen van een andere versleutelde berichten-app, Signal. De president van Signal, Meredith Whittaker, zei vorige maand dat het bedrijf “absoluut 100 procent zou weglopen (weg van het VK) in plaats van ooit het vertrouwen te ondermijnen dat mensen in ons stellen om een ​​echt privé communicatiemiddel te bieden.”

Zowel Whittaker als Cathcart reageren op een bepaling in de Online Safety Bill die vereist dat bedrijven “geaccrediteerde technologie” gebruiken om berichten van gebruikers te scannen op materiaal met seksueel misbruik van kinderen of CSAM. Het wetsvoorstel zegt niet hoe deze scans zouden worden geïmplementeerd, maar beveiligingsonderzoekers zeggen dat het onmogelijk is om ze in te voeren zonder de end-to-end encryptie te breken (een privacystandaard die wordt nageleefd door WhatsApp en Signal, wat betekent dat de inhoud van een bericht alleen zichtbaar is aan de ontvanger en afzender). Aanhangers van het wetsvoorstel ontkennen dit.

Apple onthulde plannen om gebruikersberichten te scannen op CSAM in 2021, maar liet het project het volgende jaar vallen na aanhoudende kritiek van de beveiligingsgemeenschap. Critici waarschuwden dat zodra een systeem is geïntroduceerd om privéberichten van gebruikers te scannen, overheden bedrijven langzaamaan zullen dwingen meer vormen van verboden inhoud aan hun scans toe te voegen, waardoor de normen voor privécommunicatie worden uitgehold.