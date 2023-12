WhatsApp: Wie schädlich Nachrichten und Fotos für das Klima sind

von Rolf-Herbert Peters 3. Dezember 2023, 17:21 Uhr



Jeder Nutzer von Messenger-Diensten verschickt durchschnittlich 50 Nachrichten pro Tag. Datenverschwendung schadet dem Kopf – und dem Klima.

Vor 45 Jahren sprach sich Nina Hagen in ihrem Lied „TV-Glotzer“ gegen den dummen Fernsehkonsum aus. „Hier ist alles so bunt“, schrie sie ins Mikrofon, begleitet von Brechgeräuschen. Als ich kürzlich meine alten Chatverläufe durchgesehen habe WhatsApp Als ich arbeitete und unnötige Dinge löschte, kam mir dieser Schrei wieder in den Sinn. Ich war wirklich bestürzt: so viele Fotos! So viele Videos! So viele Emojis! Sicher, es gab einige wichtige Gespräche zwischen ihnen. Aber noch viel mehr ist unerheblich. Ein Müllhaufen an digitalem Fastfood.