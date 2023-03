onderschrift wisselen Frank Micelotta/Frank Micelotta/Invision/AP

Bobby Caldwell, een soulvolle R&B-zanger en songwriter die in 1978 een grote hit scoorde met “What You Won’t Do for Love” en een stem en muziekstijl die door generaties van zijn collega-artiesten werd aanbeden, is overleden, zei zijn vrouw woensdag.

Mary Caldwell vertelde The Associated Press dat hij dinsdag in haar armen stierf in hun huis in Great Meadows, New Jersey, na een langdurige ziekte. Hij werd 71.

De soepele souljam “What You Won’t Do for Love” ging naar nummer 9 in de Billboard Hot 100 en nummer 6 in wat toen de Hot Selling Soul Singles-hitlijst heette. Het werd een langdurige standaard en carrièrebepalende hit voor Caldwell, die ook het nummer schreef.

Het nummer werd gecoverd door artiesten, waaronder Boyz II Men en Michael Bolton, en werd gesampled door Tupac Shakur op zijn postuum uitgebrachte nummer “Do For Love”.

Andere Caldwell-nummers werden gesampled door hiphopartiesten, waaronder The Notorious BIG, Common, Lil Nas X en Chance the Rapper.

Er zijn veel verhalen, velen van hen werden na zijn dood op sociale media gedeeld, van luisteraars die verrast waren te horen dat Caldwell blank was en niet zwart.

Caldwell verscheen alleen in silhouet op het titelloze debuut soloalbum waarop “What You Won’t Do for Love” verschijnt.

“Caldwell was het laatste hoofdstuk in een generatie waarin platenbazen gezichten op albumhoezen wilden verbergen, zodat hun artiest misschien een kans zou krijgen”, zei Questlove op Instagram.

“Bedankt voor je stem en geschenk #BobbyCaldwell”, schreef Questlove.

Chance the Rapper deelde een screenshot op Instagram van een directe berichtenuitwisseling die hij vorig jaar had met Caldwell toen hij vroeg om zijn muziek te gebruiken.

“Ik zal vereerd zijn als je mijn nummer samplet”, schreef Caldwell.

“Je bent zo’n inspiratie voor mij en vele anderen,” vertelde Chance hem. Hij zei in de post dat hij nog nooit was bedankt voor het samplen van een nummer en dat hij zich “al zo lang niet zo gebroken heeft gevoeld bij het overlijden van een vreemde”.

Caldwell, geboren in New York en opgegroeid in Miami, was de zoon van zangers die de tv-show ‘Suppertime’ presenteerden. Als multi-instrumentalist begon hij professioneel op te treden toen hij 17 was, en brak begin jaren zeventig door met gitaarspelen in de band van Little Richard. Halverwege de jaren ’70 speelde Caldwell in verschillende barbands in Los Angeles voordat hij een solo-platencontract binnenhaalde.

Caldwell zou nooit een hit hebben die qua bekendheid in de buurt kwam van “What You Won’t Do for Love”, maar hij bracht verschillende gerespecteerde albums uit, waaronder “Cat in The Hat” uit de jaren 80 – waarop hij prominent op de hoes verscheen terwijl hij een fedora droeg. – en ‘Carry On’ uit 1982, waarop hij zijn eigen producer was en alle instrumenten bespeelde.

Zijn nummer “Open Your Eyes” van “Cat in The Hat” werd gecoverd door John Legend en gesampled door Common op zijn Grammy-genomineerde single “The Light” uit 2000.

In de jaren negentig schakelde Caldwell over op het opnemen en uitvoeren van Amerikaanse normen, waaronder liedjes die populair waren gemaakt door Frank Sinatra en Nat King Cole, waar hij in zijn jeugd van hield.

Naast Mary, zijn vrouw van 19 jaar, wordt Caldwell overleefd door dochters Lauren en Tessa en stiefdochter Katie.