WeWork meldet Insolvenz an

Das WeWork-Logo wird am 8. August 2023 vor einem gemeinsamen Bürogebäude in Los Angeles, Kalifornien, ausgestellt. Das umkämpfte Büro-Sharing-Unternehmen WeWork warnte am 8. August die US-Regulierungsbehörden, dass es um sein Überleben besorgt sei. Unter Berufung auf finanzielle Verluste, Bargeldbedarf und einen Rückgang der Mitgliederzahlen sagte WeWork in einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC), dass „erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens bestehen, als Unternehmen fortzufahren.“ (Foto von Patrick T. Fallon / AFP) (Foto von PATRICK T. FALLON/AFP über Getty Images)

Das Office-Sharing-Unternehmen WeWork beantragte am Montag beim Bundesgericht in New Jersey Gläubigerschutz nach Kapitel 11 und erklärte, es habe mit der überwiegenden Mehrheit seiner gesicherten Anleihegläubiger Vereinbarungen getroffen und beabsichtige, „nicht operative“ Mietverträge zu kürzen.

Der Insolvenzantrag sei auf die Standorte von WeWork in den USA und Kanada beschränkt, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Laut einem Insolvenzantrag meldete das Unternehmen Verbindlichkeiten in Höhe von 10 bis 50 Milliarden US-Dollar.

„Ich bin zutiefst dankbar für die Unterstützung unserer Finanzinteressengruppen, während wir zusammenarbeiten, um unsere Kapitalstruktur zu stärken und diesen Prozess durch die Restrukturierungsunterstützungsvereinbarung zu beschleunigen“, sagte David Tolley, CEO von WeWork, in einer Pressemitteilung. „Wir sind weiterhin bestrebt, in unsere Produkte, Dienstleistungen und unser erstklassiges Mitarbeiterteam zu investieren, um unsere Gemeinschaft zu unterstützen.

WeWork hat in den letzten Jahren einen der spektakulärsten Unternehmenszusammenbrüche in der jüngeren US-Geschichte erlitten. Das Unternehmen, das 2019 in einer von Masayoshi Sons SoftBank angeführten Runde einen Wert von 47 Milliarden US-Dollar hatte, versuchte vor fünf Jahren, an die Börse zu gehen, scheiterte jedoch.

Die Pandemie verursachte zusätzliche Schmerzen, da viele Unternehmen ihre Mietverträge abrupt beendeten und der darauf folgende Wirtschaftseinbruch dazu führte, dass noch mehr Kunden ihre Türen schlossen.

In einem im August eingereichten Zulassungsantrag gab das Unternehmen bekannt, dass eine Insolvenz Anlass zur Sorge geben könnte.

WeWork startete 2021 als Zweckgesellschaft für Akquisitionen, hat seitdem jedoch etwa 98 % seines Wertes verloren. Das Unternehmen kündigte Mitte August einen umgekehrten Aktiensplit im Verhältnis 1:40 an, um den Aktienhandel wieder über 1 US-Dollar zu bringen, eine Voraussetzung für die Beibehaltung der Notierung an der New Yorker Börse.

Die Aktien von WeWork waren auf ein Tief von etwa 10 Cent gefallen und wurden bei etwa 83 Cent gehandelt, bevor die Aktie am Montag gestoppt wurde.

Der frühere CEO und Mitbegründer Adam Neumann sagte, die Einreichung sei „enttäuschend“.

„Seit 2019 war es für mich eine Herausforderung, von der Seitenlinie aus zuzuschauen, da WeWork es versäumt hat, ein Produkt zu nutzen, das heute relevanter ist als je zuvor“, sagte Neumann in einer Erklärung gegenüber CNBC. „Ich glaube, dass WeWork mit der richtigen Strategie und dem richtigen Team durch eine Reorganisation erfolgreich entstehen kann.“

Erst im September erklärte das Unternehmen, es habe aktiv Mietverträge neu verhandelt und sei „hier, um zu bleiben“. Den Wertpapierunterlagen zufolge hatte das Unternehmen langfristige Leasingverpflichtungen in Höhe von fast 16 Milliarden US-Dollar.

Den behördlichen Unterlagen zufolge mietet das Unternehmen Büroflächen in Millionenhöhe an 777 Standorten auf der ganzen Welt.

WeWork hat Kirkland & Ellis und Cole Schotz als Rechtsberater engagiert. PJT Partners wird mit Unterstützung der C Street Advisory Group und Alvarez & Marsal als Investmentbank fungieren.

Ari Levy von CNBC hat zu diesem Bericht beigetragen.