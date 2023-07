Hiddensee/Schaprode. Am Samstagmorgen hat ein Wasserspeier den Schaproder Bodden zwischen Rügen und Hiddensee überschwemmt. Der Wetterexperte Stefan Kreibohm hat dies aus dem Fenster seines Wetterstudios in Hiddensee gefilmt und auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht.

Wie Kreibohm in seinem Video berichtet, bemerkte er an diesem regnerischen und eher stürmischen Morgen eine plötzliche Windstille, hatte eine Vorahnung und schnappte sich sein Handy. So konnte er aufzeichnen, wie sich der Tornado aufbaut, mehrfach Bodenkontakt aufnimmt und sich schließlich auflöst.

Wasserspeier zwischen Rügen und Hiddensee

Im Video ist das Wetterphänomen etwa drei Minuten lang über dem Wasser zu sehen, laut Kreibohm war die Wasserspeier allerdings schon etwas länger von der Ostsee bis über den Bodden gezogen.

Wasserspeier sind Wirbelstürme über Gewässern. Sie erreichen einen Durchmesser von bis zu 200 Metern. Durch die enormen Windgeschwindigkeiten wird Wasser aufgewirbelt und aufgesaugt. In Extremfällen wurden bei Wasserspeiern Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h gemessen, diese sind jedoch meist schwächer als Tornados. Allerdings können Wasserspeier Fische oder Frösche aufsaugen, die dann wieder an Land fallen.

Oz