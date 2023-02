Wetterdienst kündigt sonnigen Wetterwechsel an

tz Welt

Aus: Christina Denken

Teilt

Zum Wochenstart geht das schlechte Wetter langsam in Richtung Sonnenschein über. Aber es wird nicht warm. Besonders die Nächte dürften eisig bleiben.

Berlin/München – Zum Wochenstart zeichnet sich ein Lichtblick ab. Der Februar startete vielerorts ungemütlich und stürmisch. Am ersten Wochenende warnt der Wetterdienst vor Neuschnee und Lawinengefahr. Ab Montag soll es aufklaren. „Die lang ersehnte Wetterberuhigung mit Sonnenschein kommt“, kündigte er an wetter. de. Gute Laune Wetter? Ja, aber den dicken Wintermantel und die Handschuhe solltest du zu Hause nicht vergessen.

Wetter in Deutschland: Wetterdienst kündigt sonniges Wetter an – „sehr lange Sonne zeigen“

Langsam klart es auf: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Montag (6. Februar) die letzten Schneefälle in den Alpen und in den Mittelgebirgen in großen Höhen angekündigt. Ein letztes Mal für diese Woche sind bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich.

Das Wetter zum Wochenstart im Überblick:

Montag (6. Februar): Schneefall in den Alpen und Mittelgebirgen; zunehmend sonnig

Dienstag (7. Februar): Meist sonnig, gelegentlich hohe Wolken, trocken, leichter Dauerfrost in den Bergen

Mittwoch (8. Februar): Meist sonnig, trocken, leichter Dauerfrost im südlichen und östlichen Hochland

Ab Dienstag erstrahlt langsam die gesamte Wetterkarte. „Dann kann sich die Sonne sehr, sehr oft sehr lange zeigen“, prophezeite wetter. de für den Wochenverlauf. Lokaler Nebel löst sich auf und es bleibt laut DWD konstant trocken. Die stürmischen Böen der vergangenen Woche weichen im Norden einem leichten bis mäßigen Wind.

Mitte der Woche soll es bundesweit sonnig werden. Tagsüber bleiben die Temperaturen jedoch oft im einstelligen Bereich. © Bildschirmfoto wetteronline.de

Wetter in Deutschland: Die Nächte bleiben eisig – bis hin zu zweistelligen Minusgraden

Es ist aber immer noch kalt. Die Höchsttemperaturen liegen zu Wochenbeginn zwischen einem und sechs Grad. Leichter Dauerfrost wird im östlichen Hochland und auch im Süden erwartet. Besonders die Nächte dürften eisig werden. Verschiedene Wetterdienste sprechen von einer Abkühlung auf minus fünf Grad im Norden und minus acht im Rest des Landes. In den Bergen und in schneebedeckten Gebieten ist mit starkem Frost zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf minus fünfzehn Grad.

Wer ist wer? Zehn Vogelgäste am Vogelhäuschen, die nicht jeder kennt Fotogalerie ansehen

War der Jahresauftakt zu mild? Ein Vergleich mit den Werten vergangener Winter

Das Jahr 2023 hat lautstark begonnen www.wetteronline.de eindeutig zu mild. Ein Trend, den viele nach dem warmen Jahreswechsel mit Höchstwerten von 19,5 Grad in Freiburg im Breisgau wohl schon ahnen. Im Durchschnitt war der Januar 2,5 Grad wärmer als die ersten Monate der letzten 30 Jahre. Milde Luft, Regen im Norden und Westen und wenig Schnee waren die Folge. Der Sonnenmangel soll nun in der kommenden Woche nachgeholt werden. Und selbst der kleine Schnee im Januar wird in einigen Teilen Bayerns von einem Winterwunderland abgelöst. Bilder zeigen die Schneemassen. Tiere wie Bienen scheinen übrigens recht gut mit Extremwetter zurechtzukommen. (chd)