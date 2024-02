Wetter: Norwegens schlimmster Sturm seit 30 Jahren mit Böen von 120 Meilen pro Stunde hinterlässt Spuren der Zerstörung | Weltnachrichten

Sturm Ingunn hat Norwegen heimgesucht – mit Windböen von mehr als 193 km/h.

Am Donnerstag erwachten Haushalte in zentralen Gebieten und stellten fest, dass sie keinen Strom hatten, während nordöstlich von Bergen ein Bus von einer Straße abkam.

Laut Polizei wurde keiner der 14 Passagiere an Bord verletzt.

Einige Gebiete wurden überschwemmt und die Winde mit Hurrikanstärke zwangen Fluggesellschaften und Fährbetreiber, ihre Dienste vorübergehend einzustellen.

Es gab Berichte über die Schließung von Schulen sowie von Straßen, Tunneln und Brücken.

Auch in einem Hotel in Bodo im Bezirk Nordland wurden mehrere Fenster gesprengt, wo die Polizei in der Innenstadt von Bodo eine „Lebensgefahr“-Warnung ausgesprochen hatte. Bodo liegt nördlich des Polarkreises.

Der Hotelmanager bestätigte Schäden im obersten Stockwerk des 13-stöckigen Radison Blu norwegisch Regionalzeitung Rana Blad.

Laut der Lokalzeitung Avisa Bordland wurde rund um das Zentrum von Bodo eine Polizeikette errichtet.

Auch ein Krankenhaus in Harstrad wurde beschädigt. Fotos in norwegischen Medien zeigten einen mit Trümmern übersäten Hubschrauberlandeplatz.

„Überall in der Stadt fliegen Dachziegel herum und die Sicht ist schlecht“, sagte der Sprecher der Stadt, Oivind Arvola, gegenüber dem norwegischen Sender NRK.

Bild:

Die Polizei richtete im Zentrum von Bodo eine Absperrung ein. Bild: NTB/Per-Inge Johnsen/Reuters





Der Sturm, den norwegische Meteorologen als den stärksten bezeichneten, den das Land seit drei Jahrzehnten erlebt hat, landete am Mittwoch in der zentralen Region des skandinavischen Landes, bevor er am Donnerstag nach Norden zog.

Das Meteorologische Institut hatte für die Arktisregion eine rote Warnung – die höchste Alarmstufe – herausgegeben.

Das britische Met Office sagte: „Sturm Ingunn … verursachte am Mittwoch Windböen von mehr als 120 Meilen pro Stunde auf den Färöer-Inseln und Teilen Norwegens sowie starken Regen und Schneefall in den Bergen.“

„Dieses System wird sich nach Nordosten entfernen und bis Donnerstag schwächer werden, wobei die Winde in ganz Norwegen schnell nachlassen.“

Björnar Gaasvik, ein Polizeisprecher in der Region Troendelag, sagte der norwegischen Nachrichtenagentur NTB, dass die Behörde für öffentliche Sicherheit des Landes über Nacht zwischen 40 und 50 Meldungen von Menschen erhalten habe, die vom Sturm betroffen seien – und dass am Donnerstag mit weiteren Meldungen gerechnet werde.

Sigmund Clementz von IF Insurance sagte der norwegischen Zeitung VG, es sei zu früh, die Kosten des Sturmschadens abzuschätzen.