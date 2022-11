Wetter: Milder Wochenstart in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können mit einem milden Wochenstart rechnen. Es werden Höchsttemperaturen von bis zu 17 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Am Montag bleibt es zunächst leicht bewölkt, am Dienstag ist aber mit mehr Sonnenschein zu rechnen. Ab Mittwochmorgen ist es wieder bewölkt, gelegentlich regnet es. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind.