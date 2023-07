tz Welt

Die nächste Hitzewelle rollt auf Deutschland zu. Auch in Hessen könnte es zu Gewittern kommen. (Kultiges Foto) © Wolfgang Kumm/dpa

Der Hitzetrend hält an und beschert den Deutschen einen weiteren heißen Samstag. Immerhin: Nächste Woche dürften die Temperaturen wieder angenehmer sein, wie Sie hier erfahren:

mehr zum Thema Nächster Hitzegipfel am Samstag – schwere Gewitter in Hessen

Fulda – Am kommenden Samstag werden in Deutschland wieder bis zu 38 oder 39 Grad erreicht, prognostiziert Meteorologe Dominik Jung. So heiß wird es in Hessen nicht, verrät der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Höchstwerte liegen demnach bei 28 bis 32 Grad, im Südosten bei bis zu 34 Grad. Zudem könnte es in manchen Bereichen ungemütlich werden.



Wie fuldaerzeitung.de berichtet, könnte es dieses Jahr einen Rekordsommer geben.

Während der Samstag in Hessen heiter beginnt, wird es im Tagesverlauf voraussichtlich zunehmend bewölkt. Nach Angaben des DWD kommt es gebietsweise zu heftigen Schauern und Gewittern, teils mit starkem Regen. Auch örtliche Sturmböen sind zu erwarten.