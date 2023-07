CNN

Diese Woche werden in Teilen Südeuropas weiterhin extrem hohe Temperaturen erwartet, da sich der Kontinent auf seine zweite extreme Hitzewelle vorbereitet, die die Gesundheit der Menschen gefährdet und die Bühne für Waldbrände bereitet.

Die „Cerberus“-Hitzewelle der letzten Woche weicht einer weiteren, die italienische Wettervorhersager „Charon“ genannt haben – den Fährmann in der griechischen Mythologie, der Seelen in die Unterwelt trägt.

Italien, Spanien und Griechenland sind bereits seit Tagen mit unerbittlicher Hitze konfrontiert, doch die Europäische Weltraumorganisation hat gewarnt, dass die Hitzewelle gerade erst beginnt.

Während ein Hochdruck-Antizyklon aus Nordafrika aufsteigt, wird laut ESA erwartet, dass die Temperaturen in Europa dem im Jahr 2021 aufgestellten Rekord des Kontinents von 48,8 Grad Celsius (118,4 Grad Fahrenheit) nahe kommen oder ihn sogar übertreffen werden.

In Italien, das besonders stark betroffen ist, werden die Temperaturen in vielen Städten voraussichtlich auf über 40 Grad Celsius steigen. Am Sonntag gaben die italienischen Behörden eine Warnung vor „extremen“ Gesundheitsrisiken für 16 Städte heraus, darunter Rom und Florenz.

Der Höhepunkt der Hitze wird nach Angaben des italienischen Wetternachrichtendienstes Meteo.it zwischen Montag und Mittwoch erreicht sein. In einigen Teilen des Landes werden die Temperaturen voraussichtlich auf über 45 Grad Celsius (113 Fahrenheit) steigen. Die Temperaturen bleiben nachts hoch, sodass es kaum Erholung von der Hitze gibt.

Die italienischen Behörden haben den Menschen geraten, zwischen 11 und 18 Uhr viel Wasser zu trinken, leichtere Mahlzeiten zu sich zu nehmen und direkte Sonneneinstrahlung zu meiden

In Griechenland, wo die Temperaturen auf über 40 Grad Celsius (104 Grad Fahrenheit) gestiegen sind, waren die Behörden gezwungen, die Akropolis in Athen am Freitag von 12.00 bis 17.00 Uhr Ortszeit und am Wochenende erneut zu schließen.

In Spanien haben die Temperaturen in den Städten Sevilla, Cordoba und Granada 40 Grad Celsius erreicht. Selbst in der normalerweise kühleren Region Navarra im Norden des Landes herrschen Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius.

Die Hitze hat auch dazu beigetragen, das Land für Brände vorzubereiten.

Laut einem Reuters-Bericht haben Waldbrände auf der Insel La Palma auf den spanischen Kanarischen Inseln, die am Samstagmorgen ausbrachen, 4.650 Hektar (11.490 Acres) niedergebrannt, 20 Häuser zerstört und die Notevakuierung Tausender Menschen erzwungen.

Auch auf Teneriffa, einer weiteren Kanarischen Insel, sind Brände ausgebrochen, die rund 50 Menschen zur Evakuierung zwangen und rund 60 Hektar (123 Acres) niederbrannten.

In Griechenland sind bis zu 150 Feuerwehrleute mit 40 Löschfahrzeugen, sieben Flugzeugen und vier Hubschraubern vor Ort und versuchen, einen Brand in Kouvaras, etwa 27 km (17 Meilen) südöstlich von Athen, unter Kontrolle zu bringen. Auch auf der Peloponnes und in Zentralgriechenland wüten Waldbrände.

Und am Montag schloss ein Feuer den Flughafen in der Stadt Catania auf der italienischen Insel Sizilien, wobei die Flüge laut a bis Mittwoch, 14 Uhr Ortszeit, eingestellt wurden Twitter-Beitrag von den Flughafenbehörden.

Feuerwehrleute haben das Feuer unter Kontrolle gebracht und es ist noch nicht klar, ob die hohen Temperaturen in der Region eine Rolle spielten. Einem Reuters-Bericht zufolge war Catania am Sonntag eine von mehreren Städten, für die die Alarmstufe Rot für heißes Wetter galt.

Während sich die vom Menschen verursachte Klimakrise beschleunigt, sind sich Wissenschaftler darüber im Klaren, dass extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen nur noch häufiger und intensiver werden. Die globalen Temperaturen sind im Vergleich zum vorindustriellen Niveau bereits um 1,2 Grad Celsius gestiegen, weil Menschen fossile Brennstoffe verbrennen, die den Planeten erhitzen.

Überall auf der Welt ist extreme Hitze zu spüren. Die Temperaturen erreichten am Sonntag im Nordwesten Chinas 52,2 Grad Celsius. Während in den USA das kalifornische Death Valley am Sonntag fast 52 Grad Celsius (125,6) erreichte.

Laut dem Copernicus-Klimadienst der Europäischen Union war der letzte Monat mit Abstand der heißeste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen auf dem Planeten, begleitet von rekordhohen Meerestemperaturen und rekordtiefen antarktischen Eismengen.

Diese beispiellose Hitze hielt auch in diesem Monat an. Nach vorläufigen Daten der Weltorganisation für Meteorologie war die erste Juliwoche die heißeste Woche seit Beginn der Aufzeichnungen

„Wir befinden uns auf Neuland und können damit rechnen, dass weitere Rekorde fallen, wenn sich El Niño weiter entwickelt und diese Auswirkungen bis ins Jahr 2024 andauern werden“, sagte Christopher Hewitt, Direktor für Klimadienste bei der WMO, in einer Erklärung. „Das sind besorgniserregende Neuigkeiten für den Planeten“, fügte er hinzu.