Sind die letzten warmen Tage des Jahres schon vorbei? „Es bleibt zunächst kühl“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit Blick auf die nächsten Tage. Die letzte Septemberwoche sieht zwar sonnig, aber herbstlich aus. Auch am Wochenende sollen die Temperaturen unter 20 Grad bleiben. Doch der Experte gibt sich optimistisch: „Nach dem kühleren Wochenende kommt hoffentlich der goldene Oktober.“

Meteorologe Dominik Jung hält im Oktober Rekordtemperaturen von mehr als 30 Grad für möglich, wie die „Bild“ berichtete. Das sei „sehr unwahrscheinlich“, sagt Schmidt, der als Geschäftsführer von WetterKontor rund 100 Wetterstationen in Deutschland betreut. Seit Beginn der Aufzeichnungen habe es im Oktober nur einmal solche Temperaturen gegeben, sagt Schmidt. „In Freiburg hatten wir im Oktober nur einmal 30,8 Grad. An einem der ersten Tage.“ Manche der Stationen seien seit fast 150 Jahren in Betrieb.

„Ein sehr extremes, seltenes Ereignis“

„30 Grad im Oktober wären ein sehr extremes, seltenes Ereignis“, sagt er. Mit einem solchen Anstieg rechne er nicht. „Wir bräuchten starke Südwinde, die sehr warme Mittelmeerluft zu uns transportieren.“ Dafür gebe es keine Anzeichen. Schmidt rechnet vielmehr mit einer „normalen Oktoberwärme“ von bis zu 25 Grad. „Das ist vor allem im Westen durchaus zu erwarten.“

Je weiter im Voraus, desto schwieriger und unsicherer wird die Prognose. Jürgen Schmidt, Geschäftsführer WetterKontor

Generell sei es schwierig, die Temperaturen für einzelne Tage so weit im Voraus zu bestimmen. „Es gibt viele Einflüsse, die das Wetter beeinflussen“, betont der Meteorologe. „Eine Vorhersage einzelner Tage ist nur bis maximal zehn Tage im Voraus möglich. Je weiter im Voraus, desto schwieriger und unsicherer wird die Prognose.“ Dann seien die Abweichungen zu groß.

So funktionieren langfristige Wettervorhersagen

Kann man dann überhaupt noch Prognosen für den Oktober machen? „Die Wetterdienste machen auch Langzeitprognosen“, erklärt Schmidt. „Basierend auf der aktuellen Struktur der Tief- und Hochdruckgebiete und den Wassertemperaturen der umgebenden Meere.“ Damit kann der Meteorologe erkennen, ob die kommenden Monate wärmer oder kälter ausfallen als die Vergleichsdaten aus der Vergangenheit. Auch die Niederschlagsmenge kann er bereits jetzt bestimmen. „Aber das ist alles sehr unsicher.“

Aktuell zeichnet sich ab, dass es von Oktober bis Dezember zu warm wird. „Ein halbes bis anderthalb Grad.“ Schmidt schließt das daraus, dass der Atlantik wärmer ist als im Durchschnitt. „Die Luft kommt in unseren Breiten überwiegend aus dem Westen, vom Atlantik. Ist dieser zu warm, dann können wir am ehesten mit einer wärmeren Wetterperiode im Herbst rechnen.“ Die Regen- und Schneemengen in diesen Monaten schienen durchschnittlich zu sein, sagt Schmidt.