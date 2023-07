Ab dem Wochenende dürfte es allerdings überall sehr warm bis heiß sein. Während die Temperaturen am Freitag in Bonn und der Region voraussichtlich bei 29 Grad unter der 30-Grad-Marke liegen, steigen sie am Samstag und Sonntag auf bis zu 32 Grad. Es wird erwartet, dass sich Regen mit der Hitze vermischt: Am Samstag sind Schauer und am Sonntag sogar Gewitter zu erwarten.