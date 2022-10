Wetter im Ticker: Mildes, aber nasses Herbstwetter-Wochenende steht bevor

Mildes, aber nasses Herbstwetter-Wochenende steht bevor

Samstag, 22. Oktober, 10:28 Uhr: Deutschland steht ein durchwachsenes Wochenende bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagt für weite Teile des Landes Regen und Gewitter voraus. Regenschirme und wetterfeste Kleidung sind besonders an Samstagen beliebt. Grund ist ein „Regenpaket“, das in der Nacht eintrifft und sich von Südwesten nach Osten bewegt. Wo der Regen durchgegangen ist, sollte die Sonne zu sehen sein. Die Temperaturen bleiben mild. Am Oberrhein rechnen die Meteorologen mit bis zu 22 Grad, im Südosten sind es maximal 15 Grad. An den Küsten ist mit böigen Winden zu rechnen.

Der Sonntag beginnt vielerorts bewölkt, nass und neblig. Tagsüber kann sich oft die Sonne durchsetzen. Die Temperaturen bleiben nahezu unverändert bei 15 bis 23 Grad. Am wärmsten werde es am Oberrhein und in den Alpen, teilte der DWD mit. Die neue Woche soll mit Regen, Wind an den Küsten und wieder mit hohen Temperaturen über der 20-Grad-Marke beginnen.

Viel Sonne am Donnerstag, aber im Südwesten drohen Gewitter

Donnerstag, 20. Oktober, 07:54: Nach einem kurzen Zwischenhoch nähert sich am Donnerstag von Westen her ein neues Frontalsystem. Allerdings wird es für die Jahreszeit vorerst zu mild bleiben.

Während Nebel und Frost am Vormittag in einigen Gegenden das Geschehen bestimmten, wird es in Deutschland tagsüber sonnig und trocken. Regen kommt von Westen zur Elbe. Im Südwesten gibt es Schauer und einige kräftige Gewitter. Die Höchstwerte im Norden liegen bei 12 bis 16 Grad, ansonsten bei 14 bis 21 Grad.

In der Nacht zu Freitag ist es im Südosten bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Sonst gibt es Schauer, im Westen und Nordwesten vereinzelt teils starke Gewitter. Die Tiefs von West nach Ost betragen 15 bis 6 Grad.

Klar bis sonnig und trocken – mildes Herbstwetter am Mittwoch

Mittwoch, 19. Oktober, 8:18 Uhr: Nachdem sich der Nebel verzogen hat, ist es in Deutschland heute klar bis sonnig und trocken, und es ist mild. Am Morgen ist es bewölkt oder leicht bewölkt, teilweise klar. In der Mitte und im Süden wird es in einigen Bereichen Nebel und Hochnebel geben. Die niedrigsten Werte liegen im Süden bei 12 bis 7, sonst bei 9 bis 2 Grad, im Münsterland kann es lokal in Bodennähe zu Frost kommen. Tagsüber gibt es vor allem in der Mitte und im Süden teilweise dichte Nebelschwaden und Hochnebel. Ansonsten ist es nach Verziehen des Nebels klar bis sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen nur bei 13 bis 18, am Oberrhein bei bis zu 21 Grad. Leichter bis mäßiger Ostwind.

In der Nacht auf Donnerstag ist es im Osten leicht bewölkt oder klar und trocken. Sonst im Verlauf des Westens Wolken aufziehen und im Eifelgebiet erste kurze Schauer. Nebel ist in einigen Gebieten vor allem im Süden und in Mitteldeutschland zu erwarten. Im Westen und Südwesten sinken die Temperaturen auf 10 bis 4 Grad, ansonsten sind es 6 bis 0 Grad, im Osten gibt es lokal leichten Frost bis -1 Grad. Dort breitet sich Frost bis -4 Grad in Bodennähe aus. Schwache Ostwinde, die im Westen und Südwesten auffrischen und auf Südost drehen, wobei in großen Höhen mit einigen steifen Böen zu rechnen ist.

Durchwachsenes Herbstwetter am Dienstag

Dienstag, 18. Oktober, 08:11: Am Dienstag sollte der Schirm in Berlin und Brandenburg eingenommen werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes begann der Tag bewölkt und regnerisch. Bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 19 Grad kann es im Süden Brandenburgs bis zum frühen Nachmittag lokal zu heftigen Regenfällen kommen. Später lockert es von Norden her auf und der Regen entfernt sich von der Lausitz. Die Mittwochnacht bringt viele Wolken mit Tiefsttemperaturen von neun bis sechs Grad.

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern können sich auf einen regenfreien Tag und einen teilweise sonnigen Tag am Abend freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleibt der Vormittag zunächst bewölkt, am Nachmittag lockert es aber bei milden Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West, zwischen Darß und Rügen weht am Nachmittag auch frischer Wind aus West. Die Nacht zum Mittwoch wird meist bewölkt und meist trocken bei Temperaturen von 5 bis 8 Grad. Am Meer sinken die Temperaturen auf 9 bis 12 Grad und es gibt vereinzelte Schauer.

Der Dienstag wird in Niedersachsen und Bremen zunächst ein bewölkter Tag, der später in einen meist regenfreien Nachmittag mit Sonne und Wolken übergeht. Im Süden regnet es in der Nähe der Mittelgebirge noch morgens, im Südosten ist teilweise sogar mit Starkregen bis zum Morgen zu rechnen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mit. Die erwarteten Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad. Am Mittwochabend bringen kühle Tiefs von 4 bis 8 Grad lockere Wolken und gelegentlichen Nebel.

Die Menschen in Thüringen müssen sich heute auf einen nassen Herbsttag einstellen. Der Dienstag beginnt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einer dichten Wolkendecke und vereinzelten Schauern. Am Morgen sind örtlich starke Regenfälle und Gewitter möglich. Eine Kaltfront sorgt für Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad. In den Bergen liegen die Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. Erst am Abend wird es zunehmend trockener und die Wolken lösen sich allmählich auf.

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein können am Dienstag mit einem regenfreien Tag rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst wechseln sich Sonne und Wolken ab und es weht schwacher bis mäßiger Wind. Am Meer wird es frischer und böiger, zunächst kommt es von Südwesten, später von Westen nach Nordwesten. Die Höchsttemperaturen am Dienstag liegen zwischen 18 Grad in Hamburg und 16 Grad in Flensburg. In der Nacht zum Mittwoch gibt es lokalen Nebel, ansonsten bleibt es teilweise bewölkt oder klar bei kühlen Temperaturen von bis zu 4 Grad im Landesinneren und um die 10 Grad an der Küste.

Bis zu 26 Grad! Zum Wochenstart wird es wieder Sommer

Samstag, 15. Oktober, 14:49 Uhr: Noch einmal Sommerfeeling: Bei bis zu 26 Grad und Sonnenschein zu Wochenbeginn geht das am besten zwischen dem Oberrhein und Mitteldeutschland. Schon an diesem Sonntag kann es in Süddeutschland 25 Grad werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Ansonsten ist es immer noch instabil und kühler. Es regnet in einem Streifen vom Saarland und Rheinland-Pfalz bis nach Sachsen, nördlich davon ist es bewölkt und wird nicht wärmer als maximal 20 Grad.

Am Montag darf sich ganz Deutschland – mit Ausnahme des äußersten Nordens – über Werte über 20 Grad freuen. Außerdem ist es zunächst meist trocken und die Sonne kommt raus. Es regnet nur an der friesischen Küste. Im Laufe des Tages ziehen aus Nordwesten heftige Schauer und Gewitter auf, die bis Dienstag auch den Süden und Osten erreichen.

Sommerwerte im Oktober treten immer wieder auf. Die Monatsrekorde für Deutschland liegen bei über 30 Grad, wie DWD-Meteorologe Felix Dietzsch mitteilte. Mitte der Woche kühlt es aber auch deutlich ab. Ein neues Hoch werde „eine Rückkehr zu ruhigerem Herbstwetter bei saisonalen Durchschnittstemperaturen mit früher Sonne und Nebel“ bringen.

