Wetter: Der Flughafen München stellt am Dienstag den Betrieb vorübergehend ein

Passagiere checken am Flughafen München ein. Foto

Der Flughafen München wird am Dienstag den Betrieb vorübergehend einstellen

Der Betrieb am Flughafen München steht erneut still. Der Grund ist die Vorhersage von gefrierendem Regen. Hunderte Passagiere sind in Bayern gestrandet.

Aufgrund der winterlichen Witterung wird der Flughafen München am Dienstag den Betrieb vorübergehend wieder einstellen. Ab Betriebsbeginn zwischen 6 und 12 Uhr werde es keine Starts und Landungen mehr geben, sagte ein Flughafensprecher

Grund ist der angekündigte Eisregen in der Nacht von Montag auf Dienstag, der einen sicheren Flugbetrieb am Vormittag und Vormittag voraussichtlich unmöglich machen wird.

Am Dienstag waren mindestens 150 Starts und 160 Landungen betroffen. Nach Angaben des Flughafens sind für den Tag mehr als 770 Abflüge und Ankünfte geplant. Im Falle des angekündigten Glatteisregens will der Flughafen die erste Tageshälfte zur Enteisung der Betriebsflächen nutzen. Ab Mittag solle der Flugverkehr wieder aufgenommen werden, hieß es. Allerdings wird der Flugplan am Nachmittag voraussichtlich noch stark eingeschränkt sein. Passagiere sollten dies entsprechend einplanen und sich bei ihrer Fluggesellschaft informieren.

Wegen der Einschränkungen des Flugverkehrs aufgrund des strengen Wintereinbruchs in weiten Teilen Bayerns saßen am Montagabend noch rund 1.500 Passagiere am Münchner Flughafen fest, wie der Sprecher sagte.

dpa