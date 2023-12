Wetter: Bayern: Hunderte Flugausfälle, Zugverkehr gestört

In der Nacht kam es auf Bayerns Straßen nur zu kleineren Unfällen. Wann am Münchner Hauptbahnhof wieder Züge verkehren können, ist noch unklar. Der Flughafen hat den Betrieb wieder aufgenommen.

Am Flughafen in München Seit dem Morgen ist der Flugbetrieb wieder möglich. Das gab das Unternehmen auf seiner Website bekannt. Allerdings werden Hunderte Flüge gestrichen. Und nach DB-Angaben ist es weiterhin nicht möglich, den Hauptbahnhof der bayerischen Landeshauptstadt zu erreichen. Der Verkehr auf den Straßen hat nach dem massiven Schneefall am Samstag wieder nachgelassen.

Am Flughafen gibt es weiterhin Einschränkungen: Nach Angaben eines Sprechers wurden rund 560 von rund 880 geplanten Flügen gestrichen. Passagiere wurden gebeten, vor Reiseantritt den Status ihres Fluges zu überprüfen. Es war am Samstagmorgen Flugbetrieb vorübergehend eingestellt. Dies betraf Starts und Landungen an anderen Flughäfen.

Noch keine Züge

Im Schienenverkehr Nach Angaben einer Sprecherin müssen Reisende in Süddeutschland bis Montag mit massiven Einschränkungen rechnen. Der Verkehr am Münchner Hauptbahnhof steht weiterhin still. Die Sperrung soll bis mindestens 10 Uhr dauern

Die Bahn wollte den Verkehr so ​​schnell wie möglich wieder in Gang bringen. Dies wird zunächst nur auf vereinzelten Strecken und mit reduziertem Angebot möglich sein. Wann, war noch unklar. Kontrollflüge mit Hubschraubern entlang der Strecken sind abzuwarten; Diese seien auf Tageslicht angewiesen, sagte die Sprecherin.

Die Situation auf den Straßen verbessert sich

Auf den Straßen in Südbayern Nachts normalisierte sich der Verkehr wieder. Die Behörden meldeten nur kleinere Unfälle. „Ein paar Bäume stürzen zwar noch um, es kam aber nur zu Unfällen mit Blechschäden“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Laut einem Sprecher war der Unfall in Niederbayern auch „typisch für die Jahreszeit“. Ähnlich ruhig blieb es laut Polizei in der Nacht auch auf den Straßen im nördlichen Oberbayern und Schwaben.

Es ging nicht nur um das Winterwetter Bayern betroffen. Auch im Norden Deutschlands kam es in einigen Gebieten zu wetterbedingten Problemen auf den Straßen. In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Auto von einer verschneiten Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Winterlicher

In weiten Teilen Bayerns wird es zunächst keinen weiteren Neuschnee geben. Lediglich in den östlichen Mittelgebirgen und den Alpen werden mehrere Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Meteorologen rechnen mit Tiefsttemperaturen von minus 6 bis minus 9 Grad. Südlich der Donau könnten die Temperaturen gebietsweise zwischen minus 10 und minus 15 Grad liegen. Am Montag und Dienstag bleibt es kalt, Schnee fällt jedoch nur vereinzelt.

In einigen Teilen Deutschlands wird es in den kommenden Tagen ähnlich aussehen. In Niedersachsen, an der Nordseeküste und zwischen Erzgebirge und Harz ist am Sonntag mit gelegentlichem Schneefall zu rechnen. Am Montag wird es dort zunehmend zu Regen. Von Berlin bis Südbayern soll es jedoch trocken bleiben.

dpa