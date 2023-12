Wetter: Auch in der nächsten Woche bleiben Kälte und Schnee in Deutschland bestehen

Das winterliche Wetter dürfte in den kommenden Tagen nicht nur in Garmisch-Partenkirchen anhalten

Der Frost hat Deutschland weiterhin fest im Griff – in Bayern werden bis zu minus 8 Grad erwartet

Der Wettervorhersage zufolge wird das Winterwetter in Deutschland auch in der neuen Woche anhalten. Allerdings gibt es regional relativ große Temperaturunterschiede.

Das Winterwetter stellt sich ein Deutschland nächste Woche. Warme Luftmassen seien nur aus Westen zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Dies führt zu einer erhöhten Glatteisgefahr in Übergangsbereichen. DWD-Meteorologe Marcus Beyer sagte, es werde allmählich, aber nicht nachhaltig milder.

„Besonders im Nordosten und Südosten wird es schwierig sein, die kalte Luft bis Ende nächster Woche zu vertreiben, sodass es dort oft dauerhaft frostig bleibt.“ Laut Wettervorhersage Zu Beginn der Woche ist mit örtlich gefrierendem Regen mit Glatteis zu rechnen. Im Westen und Südwesten gibt es jedoch Anzeichen für Tauwetter.

Wetter ab Montag: Kälte und Neuschnee in den Mittelgebirgen



Entlang des Rheins dürften die Höchstwerte zwischen 1 und 5 Grad liegen, sonst zwischen minus 3 und 1 Grad. In Südbayern ist es deutlich kälter Temperaturen zwischen minus 8 und minus 4 Grad. In der Nacht zum Dienstag erwartet der DWD mehr als zehn Zentimeter Neuschnee und starken Frost in den westlichen und zentralen Mittelgebirgen. Tagsüber soll es im Schwarzwald ab einer Höhe von 600 Metern auch Neuschnee geben.

Wetter in Süddeutschland Verkehrschaos und bis zu 40 Zentimeter Neuschnee: Der Wintereinbruch in Bildern

Auch der Mittwoch bringt Minustemperaturen Regen im Nordosten und Neuschnee in den Bergen, hieß es. Nördlich des Erzgebirges und direkt an den Alpen könnte es hingegen sonnig sein. Die Temperaturen liegen im Westen bei maximal 3 bis 6 Grad und im Nordosten bei etwa 0 Grad.

Wind, Regen und Glatteis



Der Donnerstag bleibt daher ruhig, mit vereinzelten stürmischen Böen in den Bergen und auf den Nordseeinseln. Am Freitag sind jedoch wieder Unwetter möglich: von Thüringen und Sachsen bis zum Alpen In Richtung Bodensee muss mit Eisregen und Glatteis gerechnet werden.

