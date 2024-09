Wie wird das Wetter in Deutschland? Mit welchen Temperaturen ist tagsüber und nachts zu rechnen? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Wetter am Dienstag, 24.9.2024

An Dienstag Von der Ostsee bis zum Alpenostrand ziehen zunächst viele Wolken durch, die vereinzelt und teils kräftigen Regen bringen. Auch vereinzelt sind Gewitter möglich. Im weiteren Tagesverlauf zieht das Wolkenband Richtung Polen und Tschechien. Dann gibt es teilweise Auflockerungen, aber auch vereinzelte Schauer. In den übrigen Regionen gibt es bei wechselnder Bewölkung vereinzelt Regenschauer, örtlich brechen auch Gewitter aus. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag zwischen 13 und 20 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis West, in Böen frisch und an der Küste und in den Hochlagen der Mittelgebirge kräftig.

In der Nacht von Dienstag An Mittwoch Im Süden Baden-Württembergs und im Süden Bayerns ist es teils bewölkt. Am Alpenrand kann es zunächst etwas Regen geben, in höheren Lagen auch Schnee. Später bleibt es überall trocken. Ansonsten ziehen zeitweise dichte Wolkenfelder durch, die gebietsweise Regen bringen. Die Luft kühlt sich auf 14 bis 7 Grad ab.

Wetter am Mittwoch, 25.9.2024

An Mittwoch Im Norden und Westen überwiegen die Wolken, zeitweise fällt auch Regen. Im Nordosten und Südwesten werden die Wolken im Tagesverlauf dichter und die Regenwahrscheinlichkeit steigt. Im Südosten bleibt es dagegen weitgehend trocken mit einem Mix aus Sonnenschein und leichter Bewölkung. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste frisch bis kräftig aus südlicher Richtung.

Wetter am Donnerstag, 26.9.2024

An Donnerstag In den meisten Regionen bleiben weiterhin dichte Wolkenfelder, die Sonne lässt sich nur vereinzelt blicken. Die grauen Wolken bringen gebietsweise heftigen Regen mit sich. Örtlich bilden sich auch kräftige Schauer und vereinzelt Gewitter. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Höchstwerte zwischen 14 und 22 Grad. Der Wind weht mäßig, gebietsweise frisch, mit kräftigen bis stürmischen Böen aus Südwest bis Südost.

