Wetten Sie 10 £, erhalten Sie 30 £ in Gratiswetten plus einen Casino-Bonus von 10 £ bei 888sport

Liverpool empfängt am Samstag Southampton in Anfield in der Premier League für die letzten Spiele beider Mannschaften vor der sechswöchigen Pause für die Weltmeisterschaft.

888Sport bietet Neukunden Gratiswetten im Wert von 30 £ plus einen Casino-Bonus von 10 £, wenn sie 10 £ auf die Premier League setzen.

Setzen Sie 10 £ und erhalten Sie 30 £ in Gratiswetten plus 10 £ Casino-Bonus bei 888sport.

888sport – Setzen Sie 10 £, erhalten Sie 30 £ + 10 £ Casino-Bonus HIER ANFORDERN*

Liverpool beendete letzte Woche seine Niederlagenserie von zwei Spielen in der Premier League mit einem 2: 1-Auswärtssieg bei Tottenham, um sich wieder auf den achten Platz in der Liga vorzukämpfen.

Die Zweitplatzierten der letzten Saison waren in der aktuellen Ligasaison unbeständig, wo sie derzeit 15 Punkte hinter Arsenal auf dem ersten Platz und sieben Punkte hinter den ersten vier liegen, obwohl sie ein Spiel gegen Newcastle auf dem vierten Platz haben.

Die Mannschaft von Jürgen Klopp verabschiedet sich mit einem Heimspiel gegen eine Mannschaft ohne Manager aus Southampton für die WM-Pause, nachdem Ralph Hasenhuttl Anfang der Woche als Manager entlassen worden war.

Der stellvertretende Manager Ruben Selles wird die Aufgaben des Hausmeisters übernehmen, bis die Saints einen neuen Manager finden, und das Spiel am Samstag in Anfield wird Selles‘ erstes Ligaspiel sein, das für die Mannschaft verantwortlich ist, die in das Wochenende unter den letzten drei geht.

Die Südküstenmannschaft hat nur eines ihrer letzten neun Ligaspiele gewonnen und sechs verloren – darunter ein 4: 1-Heimsieg gegen Newcastle in ihrem letzten Ligaspiel am vergangenen Sonntag.

Southampton ist derzeit 18. in der Liga und einen Punkt von der Sicherheit entfernt, aber ihre jüngste Bilanz gegen Liverpool ist keine, die ihre Hoffnungen wecken könnte.

Die Reds haben neun der letzten zehn Spiele zwischen den beiden Mannschaften gewonnen, wobei die Saints seit 2013 in der Liga nicht mehr an der Anfield Road gewonnen haben.

888sport – Setzen Sie 10 £, erhalten Sie 30 £ + 10 £ Casino-Bonus HIER ANFORDERN*

Hinweis zu kommerziellen Inhalten: Die Annahme eines der in diesem Artikel vorgestellten Buchmacherangebote kann zu einer Zahlung an talkSPORT führen. 18+. Es gelten die AGB. Begambleaware.org

Denken Sie daran, verantwortungsbewusst zu spielen

Ein verantwortungsvoller Spieler ist jemand, der:

Legt vor dem Spielen Zeit- und Geldlimits fest

Spielen nur mit Geld, das sie sich leisten können, zu verlieren

Jagen Sie niemals ihren Verlusten hinterher

Spielt nicht, wenn sie verärgert, wütend oder depressiv sind

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Gamble Aware – www.begambleaware.org

Wenn Sie Hilfe bei einem Glücksspielproblem benötigen, rufen Sie die National Gambling Helpline unter 0808 8020 133 an oder besuchen Sie www.gamstop.co.uk, um von allen im Vereinigten Königreich regulierten Glücksspiel-Websites ausgeschlossen zu werden.

*£/$/€10 Mindesteinzahlung mit dem Aktionscode „TOP100“ • Der Bonus wird gutgeschrieben, sobald der volle Einzahlungsbetrag mindestens zweimal mit einer kumulativen Quote von 1,50 oder höher eingesetzt wurde. • Um Gewinne aus Ihrem Bonus abzuheben, müssen Sie Setzen Sie den Bonusbetrag bis zu 5-mal um • Alle Einzahlungs- und Bonusumsetzungsanforderungen müssen innerhalb von 60 Tagen erfüllt werden • Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden • Es gilt ein Wettlimit von 50 £/$/€ pro Wette • Für Auszahlungen gelten Einschränkungen Es gelten die Zahlungsmethoden und Länder sowie die vollständigen AGB. 18+ Begambleaware.org

KÖNIG KÖNIGIN Ich bin ein Star-Quoten und Gratiswetten: Tindall geht vor Scott als Favorit ins Rennen

Katar 2022 WM-Vorschau 2022 und Gratiswetten: Brasilien unterstützt den sechsten WM-Titel

ES IST ZURÜCK Super 6 ist zurück: Sagen Sie sechs Punkte richtig voraus, um 1 Million Pfund kostenlos zu gewinnen

beste Wetten talkSPORT Tipps für Pferderennen am Mittwoch: Tägliche Tipps von Bangor und Ayr

Start Registrieren Sie sich vorab für talkSPORT BET, um eine EXTRA £5 Gratiswette plus Willkommensangebot zu erhalten

Wettbonus Gratiswetten und Angebote von Bet365, Betfred, SkyBet und mehr