Wetten Sie 10 £ auf US-Sportarten und erhalten Sie 40 £ in Gratiswetten bei BetVictor!

Die NFL ist zurück für Woche 8 der Saison 2022 an diesem Wochenende, hervorgehoben durch die Rückkehr der NFL London Series mit Jacksonville Jaguars, die am Sonntag die Denver Broncos im Wembley-Stadion empfangen.

BetVictor bietet Neukunden jetzt 40 £ in Gratiswetten an, wenn Sie 10 £ auf US-Sportwetten setzen.

getty Die Jacksonville Jaguars spielen am Sonntagnachmittag im Londoner Wembley-Stadion gegen die Denver Broncos.

BetVictor – Setzen Sie 10 £ auf US-Sportarten und erhalten Sie 40 £ in Gratiswetten – HIER ANFORDERN*

Die Abschiedswoche der Philadelphia Eagles beim letzten Mal bedeutete, dass sie ihren Lauf als einziges Team mit einer 100-prozentigen Siegesbilanz in dieser Saison fortsetzen konnten und sich darum bemühten, dies mit dem Besuch der Pittsburgh Steelers am Sonntag fortzusetzen.

Lamar Jacksons Baltimore Ravens begannen das Wochenende mit einem 27:22-Sieg über Tom Bradys Tampa Bay Buccaneers, was den Ravens zum ersten Mal in dieser Saison hintereinander Siege einbrachte.

Später am Wochenende findet ein hochoktaniger Divisionskampf zwischen den San Francisco 49ers und den Los Angeles Rams statt, und zwei NFL-Schwergewichte treten gegeneinander an, als die Green Bay Packers von Aaron Rodgers in den Bundesstaat New York reisen, um gegen Josh Allen anzutreten Büffelrechnungen.

Neukunden können diese Woche Gratiswetten im Wert von 40 £ beanspruchen, wenn sie 10 £ auf US-Sportarten setzen.

NFL-Begegnungen – Woche 8 (alle UK-Zeit)

Freitagmorgen (1:15 Uhr)

Balitmore Ravens 27-22 Tampa Bay Buccaneers

Sonntag (17:00 Uhr, sofern nicht anders angegeben)

Denver Broncos @ Jacksonville Jaguars (13:30 Uhr, Wembley-Stadion, London)

Miami Dolphins @ Detroit Lions

Carolina Panthers @ Atlanta Falcons

Arizona Cardinals @ Minnesota Vikings

Chicago Bears @ Dallas Cowboys

Las Vegas Raiders @ New Orleans Saints

Pittsburgh Steelers @ Philadelphia Eagles

New England Patriots @ New York Jets

Tennessee Titans @ Houston Texans (20:05 Uhr)

New York Giants @ Seattle Seahawks (20:25 Uhr)

Washington Commanders @ Indianapolis Colts (20:25 Uhr)

San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams (20:25 Uhr)

Montagmorgen (00:20 Uhr)

Green Bay Packers @ Buffalo Bills

Dienstag morgen (00:15 Uhr)

Cincinnati Bengals @ Cleveland Browns

BetVictor – Setzen Sie 10 £ auf US-Sportarten und erhalten Sie 40 £ in Gratiswetten – HIER ANFORDERN*

Hinweis zu kommerziellen Inhalten: Die Annahme eines der in diesem Artikel vorgestellten Buchmacherangebote kann zu einer Zahlung an talkSPORT führen. 18+. Es gelten die AGB. Begambleaware.org

Denken Sie daran, verantwortungsbewusst zu spielen

Ein verantwortungsvoller Spieler ist jemand, der:

Legt vor dem Spielen Zeit- und Geldlimits fest

Spielen nur mit Geld, das sie sich leisten können, zu verlieren

Jagen Sie niemals ihren Verlusten hinterher

Spielt nicht, wenn sie verärgert, wütend oder depressiv sind

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Gamble Aware – www.begambleaware.org

Wenn Sie Hilfe bei einem Glücksspielproblem benötigen, rufen Sie die National Gambling Helpline unter 0808 8020 133 an oder besuchen Sie www.gamstop.co.uk, um von allen im Vereinigten Königreich regulierten Glücksspiel-Websites ausgeschlossen zu werden.

*18+ Nur für Neukunden. Melden Sie sich an, wetten Sie in 7 Tagen über 10 £ zu einer Quote von 2,00 oder mehr. Keine Auszahlung. Erhalten Sie 3x £10 Gratiswetten auf ausgewählte Events. Plus einen Slot-Bonus von 10 £, ausgewählte Spiele, 20-facher Einsatz, um maximal 250 £ abzuheben. 7 Tage Boni verfallen. Nur Kartenzahlung. Es gelten die AGB, siehe unten. begambleaware.org