„Wetten, dass..?“: Große Sorge um Gottschalk bei der Revival-Show

Thomas Gottschalk wirkt aufgewühlt, Michelle Hunziker versucht zu retten, was zu retten ist und die erhoffte Nostalgie bleibt aus. Was ist passiert? Alles über einen Abend, der viele Zuschauer ratlos vor den Bildschirmen zurückließ.

Sie wissen gar nicht, was Sie zur aktuellen Ausgabe des TV-Kultklassikers „Wetten, dass…?“ sagen sollen? sollte erstmal sagen. Da sind einerseits Gedanken an die erste Wiederbelebung vor einem Jahr, die mehr als 14 Millionen Zuschauer vor die heimischen Bildschirme versammelte und bei der Thomas Gottschalk die Show so souverän moderierte, als hätte es nie eine gegeben zehn Jahre Abstand zur letzten regulären Ausgabe.

So fieberte man diesem zweiten Revival mit großer Vorfreude entgegen, nur um schnell festzustellen, dass das warme Gefühl der Nostalgie, das vor einem Jahr die Herzen der TV-Nation überschwemmte, einer gewissen Auslandsscham gewichen ist, die sich im Laufe des Jahres ebenfalls entwickelte zeigen Traurigkeit, Sorge und Verwirrung vereint.

Gottschalk betrat die große Showbühne im glitzernden roten Leoparden-Anzug und wurde vom Publikum minutenlang frenetisch gefeiert. Doch sobald er seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker begrüßt, die eine traumhafte Prinzessinnen-Robe trägt, wird es peinlich.

«Sobald ich weg bin, landest du in den Armen eines Sixpack-Arztes», sagt die 72-jährige Moderatorin und meint es wohl witzig, aber es ist Hunziker anzumerken, wie unangenehm es für sie ist sie mit Interna über ihr Privatleben überhäuft zu werden. Sie lächelt gekonnt über den dummen Schnitzer und vielleicht, denkt der Zuschauer, ist das nur einer von Tommys seichten Alten-Herren-Witzen. Er ist nur ein Kind seiner Zeit, sagt man milde. Und neben Rohrbrüchen trafen viele seiner Sprüche schon immer ins Schwarze.

Halb vier Uhr morgens in der Karaoke-Bar

An diesem Abend ist der Wurm aber von Anfang an drin. Alles wirkt altmodisch und beengt, und Joachim Llambi würde jetzt wohl sagen, da ist jemand mit angezogener Handbremse unterwegs. Gottschalk wirkt unruhig, manchmal sogar desinteressiert und abwesend. Michelle scheint zu spüren, dass ihr Kollege sich mehr als sonst an seine Karteikarten klammert und versucht zu retten, was zu retten ist. Oft übernimmt sie ganze Rollen, führt fast alleine durch die Show, während „Wetten, dass..?“ Veteran tut neben ihr manchmal so, als wüsste er nicht, wie er überhaupt in dieser Show landen konnte.

Die Show kommt überhaupt nicht in Gang. Daran ändern auch Gäste wie „Bully“ Herbig und Christoph Maria Herbst, den Gottschalk statt Stromberg ständig „Strooooomberg“ nennt, nichts. Auch die ZDF-Leute vom Ton scheinen immense Probleme zu haben. Vielleicht haben sie aus Versehen Robbie Williams‘ Haarpuder eingeatmet, denn der erste Song des Sängers klingt ungefähr so ​​wie Karl-Heinz, betrunken um halb vier Uhr morgens in der Karaoke-Bar.

Als sich Williams später auf das berühmte Sofa setzt und über das Geheimnis seines vollen Haares spricht, sagt „Strooooomberg“: „Besser das Puder auf die Haare geben als durch die Nase.“ Dann der Blick der Sängerin: unbezahlbar! Aber das sei natürlich „keine Anspielung“.

Es sieht alles so aus, als hätte Gottschalk komplett den Flow verloren. Auf Twitter fachsimpeln Kommentatoren darüber, ob mit seinen Zähnen etwas nicht stimmt, so schwer ist er zu verstehen. Sogar ein Linguist beteiligt sich an der Diskussion. Vielleicht stimmt das Bit nicht?

John Malkovich und der Wackelpudding

Aber die Wetten können trotzdem begeistern. Zwei 15-jährige Zwillingsschwestern können 200 identisch aussehende Teddybären benennen, eine Baggerfahrerin schafft es, mit ihrem Bagger rohe Eier aufzustechen, und ein Spielefan erkennt Gesellschaftsspiele am Geräusch, das sie auf dem Tisch verschütten.

Veronica Ferres und ihre Tochter Lilly Krug werden begrüßt. Sie haben Hollywood-Star John Malkovich im Schlepptau, weil sie gerade einen Film zusammen gedreht haben. Der arme John tut einem schon bald furchtbar leid, wenn man zusieht, wie er seinen ganz eigenen Tom-Hanks-Erinnerungsmoment erlebt. Nach einer verlorenen Wette soll der 68-jährige Hollywood-Star mit seinen Schauspielkolleginnen Marmelade essen, und leider, leider, leider – es gibt kein Flugzeug, das er schnell erwischen muss! Also hält er trotz all der unangenehmen Dinge durch, die um ihn herum passieren.

Diesmal darf jedoch Robbie Williams das Flugzeug erreichen. Wohin scheint nicht so wichtig zu sein. Aber vielleicht will man nicht erwähnen, dass es direkt zur WM nach Katar geht. Wettkönig ist ein 41-jähriger 3D-Designer aus Lützerath, der unter Hunderten die Fingerabdrücke von Gottschalk und Hunziker findet. „Lützerath ist gerettet“, sagt Gottschalk zu dem Klimaaktivisten, der versuchen will, sein Braunkohlendorf mit dem Preisgeld von 50.000 Euro vor dem Abriss zu retten.

Am Ende singt Herbert Grönemeyer sein neues Lied „Deine Hand“. Er verbindet mit dem Song auch eine emotionale Botschaft: wieder näher zusammenzurücken. Und vielleicht ist das auch ein guter Moment, um endlich loszulassen von einer Show wie „Wetten, dass..?“, die durch die Zeit getragen wurde und mit der eine ganze Generation aufgewachsen ist. Sich verdient und stolz zurückzulehnen und zu sagen: Ich habe wieder einmal ein familiäres Lagerfeuer in den Wohnzimmern dieses Landes und in den Herzen der Zuschauer entfachen können, aber ich gehe, bevor die Glut ganz erloschen ist.