Nächste Woche beraten die Innenminister der EU erneut über eine Reform der gemeinsamen Asylregeln. Auch Deutschland will sich ihnen anschließen – und Asylzentren außerhalb der EU einrichten. Mehr als 100 Künstler aus Deutschland kritisieren dies scharf.

In einem offenen Brief haben Dutzende prominente Persönlichkeiten des deutschen Kulturlebens den Kurswechsel der Ampel-Koalition in der Asylpolitik kritisiert. Im Koalitionsvertrag hätten SPD, Grüne und FDP „einen Schritt in der Migrationspolitik gemacht. Das war gut und richtig, denn viel zu lange wurde der Eindruck vermittelt, Migration sei das Problem und Abschottung die Lösung“, heißt es in dem Schreiben gerichtet an Bundeskanzler Olaf Scholz, Innenministerin Nancy Faeser, Außenministerin Annalena Baerbock und Innenminister Marco Buschmann.

Allerdings sind die Unterzeichner „sehr besorgt“ über die Haltung der Bundesregierung zur Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS). „Anstatt die versprochenen Verbesserungen voranzutreiben, wollen Sie nun der massivsten Verschärfung des EU-Asylrechts aller Zeiten zustimmen“, heißt es darin. Der migrationspolitische Aufbruch droht in einer populistischen Debatte zu ersticken. „Wir wenden uns daher an Sie und bitten Sie, Ihre Position zu ändern.“

Zu den über 100 Unterzeichnern des Briefes gehören der Musiker Herbert Grönemeyer, die Bands Kraftklub, Deichkind und Revolverheld, die Schauspieler Katja Riemann, Nina Hoss und Benno Fürmann, die Autoren Sibylle Berg, Marc-Uwe Kling und Jasmina Kuhnke, der Cartoonist Ralph Ruthe , den Moderatoren Enissa Amani und Melissa Khalaj und dem Moderator Klaas Heufer-Umlauf.

Treffen der EU-Innenminister am 8. Juni

Die EU arbeitet seit 1999 an gemeinsamen Asylregeln. Am 8. Juni treffen sich die EU-Innenminister in Luxemburg, um die umstrittene GEAS-Reform weiter zu beraten. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob es an den europäischen Außengrenzen Vorkontrollen von Asylanträgen geben soll. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach sich für eine Vorprüfung von Asylanträgen außerhalb der EU aus, sofern es sich bei den Antragstellern um Erwachsene handelt – von dort aus sollen die Asylbewerber im Falle einer Ablehnung direkt in ihre Heimatländer abgeschoben werden.

Grünen-Politikerin Baerbock nannte Asylverfahren an den Grenzen „Fluch und Chance zugleich“. „Grenzverfahren sind höchst problematisch, weil sie in die bürgerlichen Freiheiten eingreifen.“ Allerdings ist der Vorschlag der EU-Kommission die einzige realistische Chance, in einer EU aus 27 sehr unterschiedlichen Ländern in absehbarer Zeit ein „geordnetes und humanes Verteilungsverfahren“ zu erreichen. Der Grat ist sehr schmal, kritische Fragen sind wichtig. „Aber selbst Untätigkeit hätte bittere Folgen“, warnte der Grünen-Politiker.

Auch der konservative EVP-Chef Manfred Weber sprach sich für Asylzentren an den EU-Außengrenzen aus. „Wir brauchen eine schnelle und rechtssichere Kontrolle an den Außengrenzen“, sagte der CSU-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Linke und Menschenrechtsorganisationen wiederum kritisieren die Verschärfung des europäischen Asylrechts.

Seit Monaten versuchen viele Menschen, von Nordafrika aus über die gefährliche Mittelmeerroute nach Süditalien zu gelangen. Nach Angaben aus Rom kamen seit Januar mehr als 50.000 Migranten auf Booten ins Land. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind seit Jahresbeginn mehr als 980 Menschen auf den Übergängen gestorben oder gelten seither als vermisst. In Deutschland gingen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in den ersten vier Monaten dieses Jahres gut 100.000 Asylanträge ein, ein Anstieg von rund 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Wettbewerb der Unwürdigkeit“

Die Unterzeichner des offenen Briefes, der von der Organisation Leave No One Behind initiiert wurde, kritisieren, dass sich die Bundesregierung dafür einsetze, „dass viele Menschen an den Außengrenzen eingesperrt werden und im Eilverfahren schlechtere Standards bekommen.“ “ Im Koalitionsvertrag wurde zudem betont, dass alle Asylanträge inhaltlich geprüft werden müssen. „Jetzt befürworten Sie aber eine Ausweitung sicherer Drittstaaten, wodurch auch Menschen aus Syrien oder Afghanistan in Europa zunehmend zurückgewiesen werden könnten“, hieß es.

Statt „das Leid und die illegalen Zurückweisungen an den Außengrenzen zu beenden“, wie es im Koalitionsvertrag heißt, hören die Unterzeichner „nur Rufe nach Zäunen und Abschiebelagern“. Hilfsorganisationen, Anwaltsverbände und Forscher aus dem Bereich der Migrationsforschung hätten bereits „übereinstimmend und zahlreich Kritik an den geplanten, massiven Einschränkungen des Asylrechts geäußert“. Weiter heißt es: „Und auch wir sehen, dass die Migrationspolitik in einem Wettbewerb der Unwürdigkeit untergeht.“ Der Populismus in Deutschland gewinnt die Oberhand, Lösungen im Sinne und Dienste der Allgemeingültigkeit bleiben auf der Strecke.

Mit dem offenen Brief fordern die Unterzeichner die Bundesregierung auf, „das Asylrecht zu verbessern, anstatt weitere Verschlechterungen hinzunehmen“. Darüber hinaus wird ein Treffen zwischen der Bundesregierung und den Unterzeichnern und Experten vorgeschlagen.