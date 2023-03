“We kunnen een systeem waarin banken ’te klein zijn om te slagen’ niet aanmoedigen. Er moeten onmiddellijk aanvullende maatregelen worden genomen om de spaarders vertrouwen te geven en hen te ontmoedigen alleen naar de grootste banken te vluchten, wat al gebeurt”, schreef Gottheimer volgens een door POLITICO verkregen concept.

De brief roept de FDIC op om een ​​koper voor de failliete bank te vinden, en vraagt ​​de Federal Reserve en de Schatkist om banken die relaties hebben met SVB-depositohouders aan te moedigen om noodkredieten te verstrekken aan klanten die hulp nodig hebben bij het dekken van essentiële kosten.

Gottheimer, een lid van het House Financial Services Committee, dat toezicht houdt op de sector, drong er bij de Fed op aan liquiditeit aan te bieden aan andere banken die mogelijk te maken krijgen met een golf van opnames in de nasleep van de bankrun die SVB ten val bracht.

Andere wetgevers, waaronder de Democratische vertegenwoordigers van de California Bay Area. Ro Khanna En Anna Eshoo – waarvan de districten tot de meest getroffen gebieden behoren door het falen van de SVB – dringen aan op actie om ervoor te zorgen dat bedrijven de loonlijst kunnen betalen en hun activiteiten volgende week kunnen financieren.

Lobbyisten en de industrie voeren aan dat verder uitstel bijdraagt ​​aan de groeiende onrust onder bedrijven, met name hightech-startups.

“We proberen het kanaal te zijn om ervoor te zorgen dat mensen in Washington begrijpen wat dit betekent en hoe centraal (SVB) was in het loodgieterswerk van de startup-economie,” Justin Field, de senior vice-president van regeringszaken van de National Venture Capital Association, zei in een interview.

De Amerikaanse Kamer van Koophandel drong er bij de bankentoezichthouders op aan om een ​​”snelle overname” van de activa van de bank mogelijk te maken.

“De spaarders van de bank, waaronder een hoge concentratie van bedrijven in de technologiesector en het startup-ecosysteem, hebben zekerheid nodig dat ze toegang zullen hebben tot hun geld”, zei Tom Quaadman, uitvoerend vice-president van het Chamber’s Centre for Capital Markets Competitiveness, in een stelling.

Yellen zei ook in het Face the Nation-interview dat hoewel de ineenstorting van Silicon Valley Bank “duidelijk een punt van zorg is”, een federale reddingsoperatie niet op tafel ligt.

“Tijdens de financiële crisis waren er investeerders en eigenaren van systemische grote banken die werden gered, en daar kijken we zeker niet naar”, vertelde Yellen aan presentator Margaret Brennan. “En de doorgevoerde hervormingen betekenen dat we dat niet nog een keer gaan doen.”