Wetgevers van de GOP in Ohio stellen meer wijzigingen voor in de nieuwe marihuanawet

COLUMBUS, Ohio – Republikeinse wetgevers in Ohio hebben dinsdag meer wijzigingen aangebracht in de nieuwe marihuanawet van de staat, bekend als Issue 2, die donderdag van kracht wordt. Er bestaat echter onenigheid tussen de leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden (GOP) over welke specifieke wijzigingen moeten worden aangebracht.

Dinsdag introduceerde staatsvertegenwoordiger Jamie Callender (R-Concord) House Bill 354, die volgens hem grotendeels aansluit bij de wil van de inwoners van Ohio toen ze in november nummer 2 goedkeurden met 57% van de stemmen.

“We hebben de afgelopen jaren met veel leden, veel mensen uit de branche, veel supporters en veel tegenstanders gewerkt”, zei Callendar. “En wat (HB 354) is, is een synthese van al deze meningen, waarbij wordt geprobeerd rekening te houden met alle verschillende standpunten over de kwestie, terwijl de wil van de kiezers zeer gerespecteerd wordt.”

Het wetsvoorstel van Callender behoudt met name de bepaling voor het thuis kweken van marihuana, in tegenstelling tot een voorstel van de Senaat dat maandag werd ingediend.

“Het doel van deze commissie is om aan de wensen van het volk te voorzien van een veilig product”, zegt senator Michael Rulli, een Republikein uit Columbiana County, tijdens een bijeenkomst van de Senaatscommissie voor Algemene Regering, waar de veranderingen werden toegepast op een niet-gerelateerde alcohol. regelgevingswet.

Tom Haren, een woordvoerder van de pro-Issue 2-campagne Regulate Marijuana Like Alcohol, had scherpe kritiek op de herschrijving van de Senaat.

“Sommigen in de Senaat van Ohio stellen voor om de belangrijkste bepalingen van kwestie 2, waaronder thuisteelt en sociale gelijkheid, te schrappen en hogere belastingen in te voeren die de illegale markt zullen verankeren en Ohioanen zullen dwingen hun cannabisproducten in Michigan te blijven kopen”, zegt Haren. zei in een verklaring. “Dit is niet wat de kiezers wilden.”

De veranderingen in de Senaat hebben echter nog een lange weg te gaan.

Als ze de Senaatsvloer vrijmaken, zou het Huis van de Republikeinse meerderheid – dat meer voorstander is van algemene legalisering van recreatieve marihuana dan de Senaat – nog steeds moeten instemmen met de vele veranderingen. GOP-gouverneur Mike DeWine, die voorstander is van het volgen van ten minste de door de kiezers goedgekeurde basisprincipes, moet deze ook ondertekenen.

Veranderingen in de Senaat zouden het kweken van marihuana thuis verbieden, een afwijking van de door de kiezers goedgekeurde bepalingen die individuele inwoners van Ohio de mogelijkheid bieden om thuis maximaal zes planten te kweken en maximaal twaalf per huishouden.

Het voorstel van de Senaat zou ook de goedgekeurde belasting op marihuanaproducten verhogen van 10% naar 15%. Telers zouden onder de herzieningen ook tegen dat tarief worden belast.

Belastinginkomsten zouden gaan naar algemene staatsfinanciering, training op het gebied van wetshandhaving, behandeling en preventie van middelenmisbruik en training in veilig rijden. Volgens het oorspronkelijke statuut zouden die inkomsten naar lokale overheden zijn gegaan die apotheken huisvesten en een sociaal aandelenprogramma ter ondersteuning van degenen die willen doorbreken in de cannabisindustrie.

De afschaffing is bedoeld om te voorkomen dat het grootste deel van de belastinginkomsten eenvoudigweg terugvloeit naar de industrie in plaats van ten goede te komen aan de staat, aldus de Republikeinse senator Rob McColley uit het noorden van Ohio.

De wetgeving van de Senaat zou ook de hoeveelheid recreatieve marihuana die iemand legaal per keer kan bezitten, verminderen, evenals de wettelijke THC-niveaus voor marihuanaplanten verlagen van de oorspronkelijke 90% naar 50%, en de niveaus voor extracten van de oorspronkelijke 35%. % tot 25%.

GOP-senatoren stelden ook verschillende inspanningen voor om kinderen te beschermen tegen het consumeren van of worden blootgesteld aan marihuanagebruik – een prioriteit voor de gouverneur. Volgens de nieuwe maatregel zouden marihuanaproducten verkocht moeten worden in een kindveilige verpakking en mogen ze niet lijken op dieren, fruit of fictieve personages zoals die uit tekenfilms.

Adverteerders zouden ook geen media- of popcultuurfiguren mogen gebruiken waarvan de doelgroep kinderen is, om marihuanaproducten te verkopen, en apotheken zouden niet binnen 150 meter van een school, kerk, openbare bibliotheek of openbaar park mogen bestaan.

De veranderingen gaan ook in op wat tegenstanders van nummer 2 noemden als “dubbelzinnige” regels rond publieke consumptie. Niet-rokende producten zoals eetwaren zouden in het openbaar kunnen worden geconsumeerd, tenzij dit door een particuliere instelling wordt verboden, maar het roken of vapen van de drug zou verboden zijn, tenzij in het huis van een persoon. Verhuurders kunnen huurders echter nog steeds verbieden te roken.

Werkgevers zouden ook hun eigen regels kunnen opstellen voor het cannabisgebruik en het testen van hun werknemers en hen kunnen ontslaan voor gebruik zonder zich zorgen te hoeven maken over het overtreden van discriminatiewetten.

Scott Milburn, woordvoerder van de anti-Issue 2-campagne Protect Ohio Workers and Families, zei in een verklaring dat de veranderingen de maatregel “minder gevaarlijk maken voor Ohioans en minder egoïstisch voor de industrie.”

Senator Bill DeMora, een democraat uit Columbus, hekelde de veranderingen omdat ze de wil van de kiezers negeerden – vooral de eliminatie van thuisteelt, het wegleiden van belastinginkomsten die bedoeld waren voor lokale overheden en het verlagen van de THC-niveaus.

“De intentie van de kiezers is nergens te vinden in wat ik een omhulsel noem van wat de kiezers hebben aangenomen”, zei DeMora maandag tijdens de commissievergadering.