Leden van het Georgische parlement streden maandag openlijk toen een commissie een wet besprak met het verklaarde doel om hard op te treden tegen “buitenlandse agenten”.

De wetgeving wordt vergeleken met een Russische wet die in 2012 is ingevoerd en die het Kremlin heeft gebruikt om afwijkende meningen in het maatschappelijk middenveld de kop in te drukken en onafhankelijke media te sluiten.

Wat gebeurde er in het parlement?

Video van de parlementaire kamer in de hoofdstad, Tbilisi, leek te laten zien hoe de voorzitter van de commissie juridische zaken van de kamer de leider van de oppositiepartij van de Verenigde Nationale Beweging sloeg.

Andere wetgevers begonnen toen te verdringen en elkaar te slaan. Enkele mannen werden onder geschreeuw en luid geschreeuw uit de kamer verwijderd.

Een vrouw gooide haar papieren weg toen een groep mannen haar van het podium van de voorzitter probeerde weg te dragen.

Buiten het parlementsgebouw verzamelden zich op maandag duizenden demonstranten zingend en met borden met de woorden “Nee tegen de Russische wet”.

Op de borden stonden foto’s van de Russische president Vladimir Poetin en de voormalige Georgische premier Bidzina Ivanishvili naast elkaar.

Russische deserteurs in Georgië Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Ivanishvili, een oligarch die het grootste deel van zijn fortuin in Rusland verdiende en de regerende Georgian Dream-partij oprichtte, wordt door velen gezien als de feitelijke leider van het land.

Het incident volgt op soortgelijke scènes op donderdag, toen demonstranten een hoorzitting van een commissie over hetzelfde wetsvoorstel verstoorden. Wetgevers kwamen vorige week ook in opstand.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

De wet in kwestie, die zich momenteel nog slechts in de ontwerpfase bevindt, zou van toepassing zijn op elke organisatie die meer dan 20% van haar financiering uit het buitenland ontvangt, waardoor ze gedwongen wordt zich als buitenlandse agent te registreren, anders riskeert ze een boete.

De wet in Rusland dwingt dergelijke organisaties om aanvullende audits te ondergaan en verplicht hen om een ​​disclaimer van 24 woorden op alle publicaties af te drukken, waarin staat dat ze worden verspreid door een “buitenlandse agent”.

Premier Irakli Garibashvili, wiens partij de wet steunt, zegt dat de Georgische samenleving op dezelfde manier moet weten welke organisaties uit welke bronnen worden gefinancierd, en bestempelt tegenstanders van de wet als ‘spionnen’.

Tegenstanders zeggen dat de wet een duidelijke gelijkenis vertoont met de Russische wet op buitenlandse agenten en dat het een verschuiving naar autoritarisme weerspiegelt.

“Deze wet, die gericht is op het maatschappelijk middenveld, is slechts een deel van het grotere geheel, de grotere anatomie van het verraad, wanneer we een regime hebben dat het Westen en de Vrije Wereld als onze vijand ziet en dit Poetinistische idee in onze samenleving probeert te cultiveren. en verraadt de toekomst van Georgië”, zei Giga Bokeria, een oppositiepoliticus van de European Georgia Party.

“Daarom zijn we hier: om daartegen te protesteren en om de samenleving de boodschap te geven dat onze toekomst het nodig heeft dat deze regering wordt veranderd”, voegde ze eraan toe.

In februari maakten meer dan 60 mediakanalen en maatschappelijke groeperingen bekend dat ze zich er niet aan zouden houden als de wet zou worden aangenomen.

De Georgische president Salome Zourabichvili heeft ook gezegd dat ze van plan is een veto uit te spreken over de wetgeving, hoewel dit door het parlement terzijde kan worden geschoven.

rc/ar (AFP, Reuters)