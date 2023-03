Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zou de Lone Star State een referendum houden over het al dan niet bevestigen van zijn status als onafhankelijke natie.

De Texaanse Republikein Bryan Slaton heeft een wetsvoorstel ingediend dat een referendum zou kunnen opzetten “onderzoek de mogelijkheid” onafhankelijkheid van de staat Texas van de VS. Als het voorstel wordt goedgekeurd, zal er worden gestemd over het al dan niet onderzoeken van de mogelijkheid om de Unie te verlaten.

Het wetsvoorstel, dat staatsvertegenwoordiger Slaton maandag op Twitter plaatste, heet officieel de ‘Texas Independence Referendum Act’ – of afgekort ‘Texit’. Als het slaagt, het referendum over de vraag of Texas “moet zijn status als onafhankelijke natie opnieuw bevestigen” zal plaatsvinden op 7 november 2023.

Onder de grondwet van Texas “alle politieke macht ligt bij het volk”, Slaton schreef. “Na tientallen jaren van voortdurend misbruik van onze rechten en vrijheden door de federale overheid, is het tijd om de inwoners van Texas hun stem te laten laten horen.” hij zei.

Hij diende in 2021 een soortgelijk wetsvoorstel in, samen met mederepublikeinen Kyle Biedermann en Jeff Cason, die destijds waarschuwden dat het wetsvoorstel niet bedoeld was voor afscheiding, maar bedoeld was om een “dialoog” op het idee. Maar dat eerste voorstel “kreeg geen gehoor en stierf”, herinnerde Slaton zich.

De Texas Nationalist Movement verwelkomde het nieuws op Twitter en belde Slaton “onze vriend” en er bij Texanen op aandringen contact op te nemen met hun vertegenwoordigers om het wetsvoorstel te steunen.

In een andere post beloofde de beweging dat een zogenaamde Texit zou kunnen “open mogelijkheden waar we nog nooit van hebben gedroomd.”

Niet alle Republikeinen zijn het echter eens met het idee. Collega-staatsvertegenwoordiger Jeff Leach sloeg de rekening van Slaton dicht. “Dit belachelijke wetsvoorstel is de definitie van hypocriet en opruiend verraad en het is al dood,” hij twitterde.









Het wetsvoorstel komt er nadat de prominente Republikein Marjorie Taylor Greene uit Georgië had opgeroepen “nationale echtscheiding” in februari, zeggend dat de VS “moet worden gescheiden door rode (Republikeinse) staten en blauwe (Democratische) staten.”

De diepere verdeeldheid werd bevestigd door opiniepeiler Jeremy Zogby, die vorige maand tegen de conservatieve outlet de Washington Examiner vertelde dat het idee van een breuk was ontvangen “Ongelooflijke steun … in alle demografische categorieën.”

Texas is niet de enige Amerikaanse staat waar bepaalde groepen strijden om onafhankelijkheid. Onder andere Alaska, Californië, Hawaï, New Hampshire en Vermont hebben allemaal hun eigen afscheidingsbewegingen.