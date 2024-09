Kiel. Het Festival van de Wetenschap in Kiel duurt van april tot september met gratis experimenten, arbeidsontwikkeling, workshops, onderzoek en ontwikkeling, alle groepen in de Wereld van Wetenschap en Onderzoek. Een onontgonnen vorm van voorbereiding op het onderzoek voor deze thema’s en ook voor hun arbeid of voor lange periodes in Einkaufszentren.

Nu vieren we het Festival 2024 met het signaal “Dag van de Wetenschap” op het High Point. Am Freitag, 27 september, stelde vast dat de gezamenlijke Bandbreite von Research und Wissenschaft en zahlreichen Standorten in der Stadt werden opgericht.

Mitmach-Experimente, Vorträge, Spiele, Ausstellungen: Beim Science Day 2024 können Besucherinnen en Besucher von 9 bis 22 Uhr Wissenschaft in Kiel zum Anfassen erleben. Meer dan 100 kostenlose acties en standen op de Oost- en Westerse kant van Auswahl – von een reis met de VR-bril door het menschliche orgelsysteem in een Science Pub Quiz met zijn Vorstellung een transmissie-elektromicroscoop. Veranstalter sinds de regio Kiel en de Landeshauptstadt Kiel.

Wetenschapsdag 2024 in Kiel: Melkkuh “Nordlicht” in Citti Park

Ze zijn ook lid van de Christian-Albrechts-Universität, Fachhochschule Kiel, Geomar und Citti Park. Het is belangrijk om de mogelijkheden, de fossielen en de wetenschappelijke analyse met de Graviergeräten und Pressluftsticheln te overwegen om voor te bereiden, met de arbeid om te experimenteren met hun eigen natuurlijke omgeving.

Im Wissenschaftszentrum Kiel an der Fraunhoferstraße 13 wartet mit een bunten Vielfalt an Mach- und Vorführaktionen ook spannend Vorträgen auf. We hebben chemische displays gemaakt met gereedschappen en materialen, interesse in het gebruik van computerspellen in het mobiliteitsplanningsproces, creatieve robotvoertuigen en ontwerpen met het team voor eigen kunstwerken van „ozean:labor“.

Het complete programma leest u onder www.wissenschafftzukunft-kiel.de erkunden. De resultaten met de ÖPNV-inclusieve informatie zijn gratis. De Radar van de „Sprottenflotte“ kon gratis worden genoten op de Wetenschapsdag met de Gutscheincode SCIENCEDAY24.

