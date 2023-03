Een groep internationale onderzoekers zei vrijdag dat ze overtuigend bewijs hebben dat de oude Europeanen 5000 jaar geleden op paarden reden.

Het team van de Universiteit van Helsinki en andere Europese instellingen deed de claim na onderzoek van meer dan 200 menselijke skeletten in museumcollecties in Bulgarije, Polen, Roemenië, Hongarije en Tsjechië.

De bevindingen van het team, gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances , beweerde skeletachtige tekenen van wat wetenschappers ‘horsemanship syndrome’ noemen. Deze worden herkend in zes veelbetekenende markeringen die aangeven dat een persoon waarschijnlijk regelmatig op een dier reed – inclusief karakteristieke slijtageplekken op de heupkassen, dijbeenderen en bekken, evenals door stress veroorzaakte werveldegeneratie.

“Als je te paard zit, moet je balanceren bij elke stap van je rijdier, je moet je stevig vasthouden met je benen”, zegt Martin Trautmann, een postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Helsinki.

Hij zei dat een dergelijke morfologie wordt uitgesproken als “zadels en stijgbeugels die veel later dateren”, eraan toevoegend dat vroege ruiters waarschijnlijk zonder zadel reden en de manen van het paard vastgrepen.

Paardrijden een beslissende stap in de menselijke ontwikkeling

“Onze bevindingen vormen een sterk argument dat paardrijden al in 3000 voor Christus een veel voorkomende activiteit was voor sommige Yamnaya-individuen.”

Archeoloog Volker Heyd van de Universiteit van Helsinki zei dat de vondst “heel mooi past in het algemene beeld” van de Yamnaya, een bronstijdcultuur die bekend staat om zijn grafheuvels, of “kurgans”, en afkomstig is uit de Pontische Kaspische steppe in wat nu Oekraïne en West-Rusland.

Onderzoekers vermoedden lang dat de Yamnaya paarden gebruikten, omdat dat de snelle geografische expansie van de cultuur in de loop van slechts een paar generaties zou verklaren.

“Het is moeilijk voor te stellen hoe deze uitbreiding had kunnen plaatsvinden zonder verbeterde transportmiddelen”, aldus onderzoekers. “Het gebruik van paarden voor transport was een beslissende stap in de menselijke culturele ontwikkeling.”

“De verspreiding van Indo-Europese talen is gekoppeld aan hun beweging, en ze hebben de genetische samenstelling van Europa hervormd”, zei archeoloog Heyd.

Onderzoekers zeiden dat het onwaarschijnlijk is dat de Yamnaya een krijgersvolk waren.

“Het waren cowboys, geen krijgers”, zei Martin Trautman.

Het team is ervan overtuigd dat slechts een klein aantal individuen ruiters zou zijn geweest die “waarschijnlijk de Yamnaya-bevolking hielpen bij het bewaken van hun dieren, vooral hun vee en schapen”.

Hoewel wetenschappers eerder bewijs hadden gevonden dat paarden rond 3500-3000 v.

De onderzoekers die betrokken zijn bij het rapport zeggen dat de vroegste aanwijzingen voor paardrijden afbeeldingen zijn uit de Mesopotamische Ur III-periode (kort voor 2000 voor Christus). Over de activiteit is ook geschreven en visueel afgebeeld in de Oud-Babylonische periode van 1880-1595 v.Chr.

