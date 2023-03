Japanse wetenschappers hebben eieren gemaakt van de cellen van mannelijke muizen en gezonde muizenpups geproduceerd.

Het wetenschappelijke tijdschrift Nature publiceerde details van de studie, geleid door professor Katsuhiko Hayashi van Kyushu University en Osaka University, op woensdag.

In een commentaar Naast de studie gepubliceerd, zeiden Diana Laird, een stamcel- en voortplantingsexpert aan de Universiteit van Californië, en haar collega Jonathan Bayerl dat het werk “nieuwe wegen opent in reproductieve biologie en vruchtbaarheidsonderzoek.”

In de toekomst zou het mogelijk kunnen zijn om bedreigde zoogdieren voort te planten uit een enkel mannetje.

“Het zou zelfs een sjabloon kunnen bieden om meer mensen”, zoals mannelijke koppels van hetzelfde geslacht, “biologische kinderen te laten krijgen, terwijl de ethische en juridische kwesties van donoreieren worden omzeild”, schreven ze.

Hayashi zelf waarschuwde echter dat het onderzoek zich in een zeer vroeg stadium bevond.

“Er zijn grote verschillen tussen muizen en mensen”, vertelde hij vorige week op een conferentie voor het bewerken van menselijke genen in het Crick Institute in Londen.

Stamcellen uit mannelijke muizenstaarten

Een Chinees onderzoek uit 2018 meldde dat muizen met twee moeders werden geboren, maar toen ze het probeerden met mannetjesmuizen, overleefden hun pups slechts een paar dagen.

De Japanse wetenschappers gebruikten een andere aanpak en de pups in hun studie leken normaal te groeien en konden op de gebruikelijke manier zelf ouders worden.

De techniek houdt in dat eerst een huidcel uit de staarten van mannelijke muizen wordt gehaald en deze in een stamcel wordt getransformeerd.

Vervolgens zetten ze, via een proces waarbij ze werden gekweekt en behandeld met een medicijn, stamcellen van mannelijke muizen om in vrouwelijke cellen en produceerden ze functionele eicellen.

Ten slotte bevruchtten ze die eieren en implanteerden de embryo’s in vrouwelijke muizen.

Laird beschreef het als “een belangrijke stap in zowel stamcel- als reproductieve biologie.”

Menselijke beproevingen ver weg

Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen en de methode is nog uiterst inefficiënt.

Slechts zeven van de 630 embryo’s die werden overgebracht naar draagmoeders brachten levende pups voort.

Onderzoekers hebben niet vastgesteld waarom slechts een klein deel van de embryo’s die in surrogaatmuizen werden geplaatst, het overleefde.

Ze benadrukten ook dat het nog te vroeg is om te weten of het protocol zou werken in menselijke stamcellen.

In haar commentaar zei Laird ook dat wetenschappers zich bewust moeten zijn van de mutaties en fouten die in een kweekschaal kunnen worden geïntroduceerd voordat ze stamcellen gebruiken om eieren te maken.

