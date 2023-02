Bahadori’s divisie aan de National Academies richt zich op 13 verschillende gebieden, waaronder ruimte, energie, computers, luchtvaart, nationale veiligheid en infrastructuur. Ze helpt ’s werelds beste experts bijeen te brengen om wetenschap en onderzoek onder de aandacht te brengen van Amerikaanse beleidsmakers en om dat onderzoek beleidsmatig vorm te geven.

Als afgestudeerde student aan het MIT samen met tientallen internationale collega’s van biologie- en toxicologielabs, leerde ze hoe belangrijk het is om over disciplines heen te kunnen communiceren en tegelijkertijd na te denken over innovaties, toepassingen en implicaties. Je ontwerpt niet iets en bedenkt later de impact ervan, zegt ze. Wanneer u bijvoorbeeld NASA adviseert over het vormgeven van ruimteonderzoek, is het van vitaal belang om te plannen waar middelen moeten worden verdeeld, hoe de volgende generatie wetenschappers moet worden opgeleid en hoe meer diversiteit aan de pijplijn kan worden toegevoegd.

De particuliere, non-profit National Academies passen die aanpak toe om onafhankelijke, objectieve analyses en advies aan de natie te bieden. De uitdaging is om consensus te bereiken over dat advies met behoud van wetenschappelijke integriteit en focus op langetermijndoelen.

“Je moet bij elke beleidskeuze kijken of je dichter bent gekomen bij waar je wilt zijn? En als je dat niet hebt gedaan, wat ontbreekt er dan nog meer?” zegt Bahadori. “Wat is de hoek waar je niet naar hebt gekeken die je moet inbrengen?”