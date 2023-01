Weston McKennie, der Leeds verpflichtet, ist ein Fanboy von Cristiano Ronaldo und Harry Potter, der in der NFL spielen könnte, aber stattdessen urkomische Interviews gibt und einst die Juventus-Legende Giorgio Chiellini mit seinen Ansichten über italienisches Essen beleidigte

Die amerikanische Revolution ist in Leeds bereits in vollem Gange, aber Weston McKennie repräsentiert ihren bisher größten Hollywood-Transfer.

Der Mittelfeldspieler von Juventus ist vom italienischen Giganten Juventus ausgeliehen und hat sich der Premier League angeschlossen, was zu einer dauerhaften Unterzeichnung von 30 Millionen Pfund führen könnte.

Getty Leeds hat einen großen Januar

Getty Mit dem US-Star, der ihre amerikanischen Reihen ergänzt

Das Team aus Yorkshire verstärkt seine Reihen, um sein Überleben in der höchsten Spielklasse zu sichern. Stürmer Georginio Rutter kommt bereits aus Hoffenheim mit einem Vereinsrekord von 36 Millionen Pfund, während Verteidiger Max Wober ebenfalls dazugekommen ist.

McKennie ist jedoch weit mehr ein bekannter Name und wird seine US-Zahl auf vier erhöhen, einschließlich Manager Jesse Marsch.

Der 24-Jährige ist einer der ersten Namen auf der Mannschaftsliste der Nationalmannschaft und stand in allen vier Spielen ihrer WM-Saison in der Startelf, aber bei Juve war die Geschichte nicht ganz dieselbe.

Manager Max Allegri hat andere Vorlieben in der Mitte des Parks, während Paul Pogbas Comeback-Auftritt auf der Bank bei der Niederlage gegen Monza einen Platz im Kader freimacht.

Aber vielleicht wäre er nicht so frei, zu gehen, wenn er die italienische Kultur nicht verletzt hätte…

Der Mittelfeldspieler, der in Juves Amazon-Serie All or Nothing zu sehen war, ließ die Klublegenden Giorgio Chiellini und Gianluigi Buffon von seinen Ansichten über Pizza fassungslos zurück.

Amazon alles oder nichts Chiellini konnte nicht glauben, was er hörte

Amazon alles oder nichts Buffon war genauso amüsiert

Amazon alles oder nichts McKennie versuchte, die Situation zu beleuchten

Der Verteidiger saß in der Clubkantine gegenüber von Chiellini, der fließend Englisch spricht, und fragte, ob McKennie Pizza mag, und seine Antwort ließ ihn schockiert zurück.

„Weißt du, was Ranch-Dressing ist?“ begann der Amerikaner. „Es ist eine weiße Soße, normalerweise für Salat, wenn man die Soße auf die Pizza gibt …“

„Was sagst du zu mir?!“ antwortete ein schockierter Chiellini. „Ich habe Angst vor amerikanischem Dressing.“

Der legendäre Verteidiger war noch beleidigter, als McKennie sagte, er mag keinen italienischen Kaffee, und fügte hinzu: „Wenn ich Espresso trinke, ficke ich mich.“

Das ist jedoch nicht das einzige Mal, dass der ehemalige Schalker das Publikum zu Hause mit Hysterie zurücklässt, mit einem Gesicht voller Mienen, das oft Comedy-Gold produziert.

usmnt nur McKennie hielt sich nicht zurück, als er sich den Zeh anstieß

usmnt nur Und reagierte brillant, wenn ihm eine Frage auf Italienisch gestellt wurde

Nachdem er sich während eines Interviews den Zeh angestoßen hatte, war McKennies schmerzhafte Reaktion absolut unbezahlbar, während er mit seiner verängstigten Reaktion ebenfalls viral wurde, als ein Interviewer begann, ihn auf Italienisch zu befragen.

Seine Reaktion auf das erste Treffen mit Cristiano Ronaldo war genauso offen.

„Ich ging in den Physioraum, um meine Medizin zu machen, als ich ihn herauskommen sah, er war in seiner Unterwäsche“, sagte er damals.

„Ich dachte nur: ‚Oh mein Gott, das ist er wirklich.‘ Ich habe alles getan, um mich normal zu verhalten und kein totaler Fanboy zu sein, weil er mein Teamkollege sein würde.

Amazon alles oder nichts McKennie war in der Serie „Alles oder nichts“ von Ronaldo beeindruckt

Ähnlich wie viele Talente, die in den letzten Jahren aus dem US-Fußball hervorgegangen sind, folgt McKennie dem Trend zu druckstarken, intelligenten und technisch fokussierten Youngsters.

Seine größte Fähigkeit im Fußball war oft seine Fähigkeit, den Ball nach vorne zu tragen, bevor er ihn zu den Torschützen des Teams verlagerte, was sich nach einer anderen Sportart anhört, in der McKennie glaubt, dass er die Hauptrolle hätte spielen können.

Auf die Frage, was er tun würde, wenn er kein Fußballspieler wäre, antwortete McKennie: „Wahrscheinlich American Football spielen, um ganz ehrlich zu sein.

„Ich habe das gespielt, bevor ich nach Deutschland gezogen bin, weil mein Vater beim Militär war. Das war einer der Gründe, warum ich angefangen habe, Fußball zu spielen, denn das gab es dort in Deutschland für mein Alter noch nicht.

@west.mckennie McKennie gibt in jeder Sportart alles

„Ich würde wahrscheinlich American Football spielen und hier sitzen wie 200 Pfund und stämmig. Ich glaube, ich hätte es in die NFL schaffen können, wenn ich dabei geblieben wäre.

„Ich bin einer dieser Typen, die bei allem, was ich tue, versuchen, 100 Prozent dafür zu geben. Wenn das also American Football wäre, wäre ich dabei geblieben und hätte auch dafür alles gegeben.“

Stattdessen hatte McKennie mit seinem Fokus auf „Fußball“ Zeit, sich einer seiner anderen Leidenschaften zu widmen, Harry Potter.

@west.mckennie McKennie hat die Feier kürzlich nach dem Tod von Robbie Coltrane, der Hagrid spielte, erneut inszeniert

Nachdem er 2021 bei einem 2:0-Sieg gegen Bologna getroffen hatte, peitschte McKennie einen magischen Jubel aus und verriet nach dem Spiel, warum.

„Eigentlich bin ich ein großer Harry-Potter-Fan“, sagte er gegenüber DAZN. „Ich habe ein Tattoo auf meiner Hand, also war es ein Zauberspruch.“

Dieses Donnerblitz-Tattoo auf seinem Mittelfinger hat ihn bereits bei Juventus zu viel Magie inspiriert, und Leeds-Fans werden mit seiner neuen Mannschaft zweimal auf Blitzeinschläge hoffen.

