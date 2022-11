Westmächte wollen Uranspuren im Iran erklärt – Reuters – RT World News

Berichten zufolge wird die Internationale Atomenergiebehörde dazu gedrängt, sich in dieser Angelegenheit auf Teheran zu stützen

Die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland wollen, dass die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) der Vereinten Nationen eine Resolution verabschiedet, in der sie erklärt:wichtig und dringend“ für den Iran, Spuren von Uran zu erklären, die außerhalb seiner deklarierten Atomanlagen gefunden wurden, berichtete Reuters am Freitag unter Berufung auf einen Entwurf der Resolution. Die Maßnahme, für deren Annahme eine einfache Mehrheit erforderlich ist, wird auf der vierteljährlichen Sitzung des Verwaltungsrats am Mittwoch erörtert.

Der Gouverneursrat der IAEO, der sich aus 35 Mitgliedsstaaten zusammensetzt, „beschließt, dass es unerlässlich und dringend ist, … dass der Iran seinen rechtlichen Verpflichtungen nachkommt und … unverzüglich die folgenden Maßnahmen ergreift“, lautet der von Reuters eingesehene Text. Teheran muss laut Entwurf glaubwürdige Erklärungen zu den Spuren liefern und „Zugang zu Ort und Material, die die Agentur benötigt, sowie für die Entnahme von Proben, die von der Agentur als angemessen erachtet werden.“

Die vorgeschlagene Resolution soll am Tag nach der Veröffentlichung eines Berichts der IAEA, der die jahrelange Untersuchung der Spuren zusammenfasst, die an drei nicht deklarierten Orten im Iran gefunden wurden, an alle Mitglieder des Board of Governors versandt worden sein.

WEITERLESEN:

UN-Inspektoren besuchen ukrainische Atomanlagen

Der Iran hat zugestimmt, sich nach der Vorstandssitzung am Mittwoch mit IAEA-Beamten in Teheran zu treffen, obwohl diplomatische Quellen Reuters sagten, dass sie nichts Wesentliches davon erwarten würden. Die vier Länder hinter der Resolution planen, sich am Montag in Paris zu treffen, um die Angelegenheit vor dem Treffen am Mittwoch zu erörtern.

Teheran hat darauf bestanden, dass die IAEA ihre Untersuchung der nuklearen Spuren als Voraussetzung für die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 einstellt, das 2018 auseinanderbrach, als der damalige US-Präsident Donald Trump Washington aus dem Abkommen zurückzog und die anderen Partner ihre Verpflichtungen nicht einhielten. Während Israel seit über zwei Jahrzehnten davor warnt, dass das Land kurz davor steht, eine Atombombe zu bauen, besteht der Iran darauf, dass er die Technologie nur für friedliche Zwecke haben will.