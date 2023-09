Multinationale Unternehmen aus „unfreundlichen“ Ländern haben im vergangenen Jahr trotz der Sanktionen ihrer Heimatländer gegen Moskau hohe Gewinne in Russland erzielt, berichtete die Financial Times am Montag unter Berufung auf Berechnungen der Kiewer Wirtschaftsschule (KSE).

Die KSE-Berechnungen basieren auf Quellen wie dem russischen Unternehmensregister, Nachrichtenberichten und Unternehmenserklärungen.

Die Daten zeigten, dass große westliche Marken, die sich entschieden hatten, weiterhin im Land tätig zu sein, im Jahr 2022 einen russischen Gewinn von über 18 Milliarden US-Dollar verzeichneten, von den 20 Milliarden US-Dollar, die alle im Land tätigen ausländischen Unternehmen meldeten.

„Die Zahlen dürften seitdem erheblich gestiegen sein, allerdings lässt sich nicht genau abschätzen, um wie viel, da die meisten internationalen Unternehmen, die in Russland tätig sind, ihre lokalen Ergebnisse nur jährlich veröffentlichen„, zitierte FT den stellvertretenden Entwicklungsdirektor von KSE, Andrey Onopriyenko, der die Daten zusammengestellt hat.

Berichten zufolge erzielten in den USA ansässige Unternehmen mit 4,9 Milliarden US-Dollar den größten Gesamtgewinn, gefolgt von deutschen Firmen mit 2,4 Milliarden US-Dollar, österreichischen Unternehmen mit rund 2 Milliarden US-Dollar und Schweizer Unternehmen mit rund 1 Milliarde US-Dollar.

Den Daten zufolge erzielte die in Österreich ansässige Raiffeisen Bank im Jahr 2022 mit rund 2 Milliarden US-Dollar die höchsten Gewinne unter westlichen Unternehmen in Russland. Es folgten der US-Tabakriese Philip Morris mit 775 Millionen US-Dollar und der Getränkeriese PepsiCo mit 718 Millionen US-Dollar. Der schwedische Lkw-Hersteller Scania erwirtschaftete im Jahr 2022 in Russland 621 Millionen US-Dollar und ist damit der größte Verdiener unter den Unternehmen, die sich inzwischen aus dem russischen Markt zurückgezogen haben.

Berichten zufolge haben die meisten westlichen Firmen jedoch keinen Zugriff auf die in Russland erzielten Gewinne. Kurz nach Beginn des Konflikts in der Ukraine stellte Moskau eine Liste der Länder zusammen, die Sanktionen gegen Russland verhängt hatten, da sie diese Länder als „unfreundlich“ einstuften. Dazu gehören unter anderem die USA, Großbritannien, EU-Staaten, Kanada und Japan. Alle Transaktionen mit Unternehmen aus diesen Ländern müssen von der russischen Regierung genehmigt werden, und die lokalen Erträge dieser Unternehmen unterliegen einem Dividendenausschüttungsverbot. Dividendenzahlungen können weiterhin genehmigt werden, wenn die russischen Behörden eine Sondergenehmigung erteilen, aber dem Bericht zufolge wurden bisher nur wenige solcher Genehmigungen erteilt.









Westliche Firmen können von einer Regierungskommission auch die Erlaubnis erhalten, ihr Geschäft in Russland zu verkaufen. Allerdings erfolgen solche Verkäufe in der Regel mit einem erheblichen Abschlag, und Käufer westlicher Vermögenswerte müssen einen obligatorischen Beitrag an den russischen Haushalt zahlen.

Auf die Bitte hin, sich zu der Situation zu äußern, teilte Raiffeisen der Nachrichtenagentur mit, dass „es“hat keinen Zugriff” zu seinen Gewinnen im Land. Allerdings hat der Kreditgeber den Wert seines Russlandgeschäfts nicht abgeschrieben. Philip Morris, PepsiCo und Scania antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

