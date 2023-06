Roskomnadzor behauptet, die Nachfrage nach personenbezogenen Daten der Bürger sei gestiegen, seit Moskau seine Militäroperation in der Ukraine begonnen habe

Westliche Geheimdienste wenden sich an Hacker, um an die persönlichen Daten von Russen zu gelangen, nachdem ihnen die Möglichkeit dazu in den sozialen Medien verwehrt wurde, behauptete der nationale Medienwächter Roskomnadzor.

In einem Gespräch mit TASS auf dem St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) sagte der stellvertretende Leiter der Regulierungsbehörde, Milos Wagner, dass es westliche Spione gebe „Hacken und Stehlen sensibler Informationen, die von russischen Organisationen gesammelt werden“ nachdem soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Instagram im Land verboten wurden.

Wagner sagte, dass Hacker, bevor Moskau seinen Militäreinsatz in der Ukraine startete, weitaus weniger an den persönlichen Daten der Russen interessiert gewesen seien. Seit Februar 2022 „jeder Datenbetreiber und Bürger Russlands“ sei von Interesse geworden, behauptete der Beamte.

Laut Zahlen, die Roskomnadzor letzte Woche veröffentlichte, kam es seit Januar 2023 zu rund 75 großen Datenschutzverstößen und bis zu 200 Millionen Datenlecks russischer Staatsbürger. Im vergangenen Jahr wurden von der Regulierungsbehörde rund 600 Millionen Datenlecks registriert.

Wagner vermutete, dass Hacker so viele Daten erhalten konnten, weil große Unternehmen in Russland zu lange auf ausländische Software angewiesen waren und ihre eigenen IT-Produkte unzureichend entwickelt hatten. Er stellte jedoch fest, dass die Zahl der Hacks zurückgegangen sei, seit russische Unternehmen Erfahrungen gesammelt und Maßnahmen ergriffen hätten.

„Letztes Jahr gab es noch viele weitere großflächige Lecks. Dies lässt sich am Beispiel des Mais erkennen – letztes Jahr wurden 35 Millionen Datensätze offengelegt, in diesem Mai waren es 4 Millionen Datensätze.“ Sagte Wagner.









Der stellvertretende Chef von Roskomnadzor erklärte, dass die Aufsichtsbehörde das Internet ständig auf das Auftauchen persönlicher Daten von Russen im öffentlichen Raum überwacht und den Zugang zu solchen Ressourcen auf dem Territorium Russlands einschränkt.

Darüber hinaus fordert die Organisation Websitebesitzer auf, alle gehackten Informationen zu entfernen, und sendet über internationale Kanäle Briefe an die Behörden des jeweiligen Landes, in denen sie diese zum Handeln auffordert.

Wagner schlug außerdem vor, dass Betreiber, die Opfer von Datenschutzverletzungen geworden sind, ihre Kunden informieren und allen, deren personenbezogene Daten möglicherweise kompromittiert wurden, eine Entschädigung anbieten sollten.

Anfang des Monats behauptete der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB), dass die CIA Malware auf Tausenden von Apple-Telefonen installiert habe, die von russischen Bürgern sowie im Land arbeitenden ausländischen Diplomaten genutzt würden.