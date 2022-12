Westliche Sanktionen gegen russisches Öl treten in Kraft — RT Business News

Am Montag begann offiziell ein EU-Embargo für auf See transportiertes russisches Rohöl. Gleichzeitig haben der Block und seine Verbündeten eine Preisobergrenze von 60 $ für Ölexporte eingeführt.

Das EU-Embargo wurde im Juni inmitten des sechsten Sanktionspakets gegen Moskau im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt vereinbart. Der Block stoppt ab dem 5. Dezember offiziell die Seeölimporte aus Russland, mit Ausnahme Bulgariens. Ausgenommen sind auch Landlieferungen über die Druschba-Pipeline nach Ungarn, in die Slowakei und nach Tschechien. Der Schritt beinhaltet eine Beschränkung der europäischen Versicherung für Tanker, die Öl aus Russland in Drittländer liefern.

Die letzte Woche von der EU, den G7-Staaten und Australien vereinbarte Preisobergrenze für russisches Öl tritt ebenfalls am 5. Dezember in Kraft. Die Maßnahme legt einen Höchstpreis fest, zu dem russisches Öl mit 60 US-Dollar pro Barrel verkauft werden kann. Alles, was dieses Niveau übersteigt, ist vom Erhalt von Makler-, Versand-, Versicherungs- und anderen Dienstleistungen ausgeschlossen. Für Schiffe mit russischem Öl, die vor dem 5. Dezember gekauft und beladen wurden, gilt eine Übergangsfrist von 45 Tagen.

Am Wochenende bekräftigte Russland, dass es weder der Preisobergrenze zustimmen noch sein Öl an Länder verkaufen werde, die sie unterstützen.

„Wir sind der Meinung, dass dieses Instrument nicht marktgerecht, ineffizient und grob in Marktinstrumente eingreift, entgegen allen Regeln, wie beispielsweise denen der WTO. Wir werden keine Price-Cap-Instrumente einsetzen. Wir arbeiten jetzt an Mechanismen, um die Verwendung der Obergrenze zu verbieten“, sagte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak am Sonntag gegenüber Rossiya 24 TV. Er fügte hinzu, dass Russland sein Öl nur an Länder verkaufen werde „die mit uns zu marktüblichen Konditionen arbeiten,“, auch wenn es bedeutet, die Leistung zu reduzieren.

WEITERLESEN:

Ungarn von der Preisobergrenze für russisches Öl befreit – FM

Die Ölpreise stiegen am frühen Montag an. Die globale Referenzmarke Brent stieg um 1,7 % und wurde um 09:40 Uhr GMT über 87 $ pro Barrel gehandelt. Die US-Benchmark West Texas Intermediate legte ebenfalls um 1,7 % zu und wurde über 81 $ gehandelt.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT