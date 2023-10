US-Präsident Joe Biden habe den Israel-Hamas-Krieg mit Führern westlicher Großmächte besprochen, sagte das Weiße Haus, während Israel seine Angriffe auf Gaza verstärkte.

Berichten zufolge sprach Biden mit den Staats- und Regierungschefs des Vereinigten Königreichs, Kanadas, Frankreichs, Deutschlands und Italiens.

„Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten ihre Unterstützung für Israel und sein Recht, sich gegen den Terrorismus zu verteidigen, und forderten die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung“, heißt es in einer Verlesung der Diskussionen im Weißen Haus.

Die Staats- und Regierungschefs begrüßten die ersten Lieferungen humanitärer Hilfe, die am Wochenende den belagerten Gazastreifen erreichten. Sie versprachen, die Koordinierung mit Partnern in der Region fortzusetzen, um „einen dauerhaften und sicheren Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser, medizinischer Versorgung und anderer Hilfe zu gewährleisten, die zur Deckung humanitärer Bedürfnisse erforderlich ist“, heißt es in der Erklärung weiter.

Es hieß, die Staats- und Regierungschefs hätten über ihre eigenen Bürger gesprochen, die im Israel-Hamas-Krieg gefangen seien, „insbesondere diejenigen, die Gaza verlassen wollen“.

Die Staats- und Regierungschefs begrüßten außerdem die Freilassung zweier Geiseln und forderten die sofortige Freilassung aller verbleibenden Gefangenen.

Nach Angaben israelischer Beamter stürmten Hamas-Kämpfer am 7. Oktober die Grenze nach Israel und starteten einen Überfall, bei dem mindestens 1.400 Menschen getötet wurden. Das Netzwerk, das unter anderem von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft wird, nahm außerdem mehr als 200 Geiseln fest.

