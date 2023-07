Video ansehen: Anwohner über die israelische Armee in Dschenin – „Sie hielten uns für menschliche Schutzschilde“.

Drohnenaufnahmen vom Mittwoch geben einen Einblick in die Schäden, die nach dem zweitägigen Einsatz der israelischen Armee im Flüchtlingslager Dschenin im Westjordanland entstanden sind. Häuser in Gewerbe- und Wohngebieten lagen teilweise in Trümmern. Die Strom- und Wasserversorgung des Lagers und einiger Teile der Stadt blieb unterbrochen. Zuvor hatten Bulldozer der israelischen Armee Straßen aufgerissen. Auf der Suche nach versteckten Sprengkörpern. Es handelte sich um eine der größten israelischen Militäroperationen im besetzten Westjordanland seit Jahren. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden zwölf Palästinenser und ein israelischer Soldat getötet und rund 100 Menschen verletzt. Der Palästinensische Rote Halbmond meldete die Evakuierung von 500 Familien aus dem Lager. Dieser Mann erhob schwere Vorwürfe gegen die israelische Armee: „Wir wurden von einer großen Anzahl von Armeeangehörigen überrascht, sie drangen in die Gegend ein, sie drangen in die Häuser unserer Nachbarn und in unser Haus ein, sie vertrieben Menschen aus ihren Häusern und setzten die Scharfschützen ein.“ Sie verhafteten viele Jugendliche und nahmen uns als menschliche Schutzschilde mit. Sie schossen mit schweren Waffen auf uns. Es war grausam.“ Nach Angaben aus Militärkreisen hatte die israelische Armee am Dienstagabend mit dem Abzug aus Dschenin begonnen. Am Montag begann der Einsatz mit Hunderten Soldaten und Kampfdrohnen im besetzten Westjordanland. Es waren die schwersten Kämpfe in Dschenin seit mehr als zwei Jahrzehnten. Nach israelischen Angaben richtete sich der Militäreinsatz gegen militante palästinensische Gruppen, die das Flüchtlingslager als Rückzugsort genutzt und von dort aus Angriffe vorbereitet hatten. Mehr