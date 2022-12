Westeuropa ist in einer strategischen Falle gefangen und es ist unklar, wie es entkommen kann — RT World News

Emmanuel Macron hat ausführliche Gespräche mit Joe Biden geführt, aber hinter dem Lächeln ist dies keine gleichberechtigte Beziehung

Durch Fjodor Lukjanow, Chefredakteur von Russia in Global Affairs, Vorsitzender des Präsidiums des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik und Forschungsdirektor des Valdai International Discussion Club.

Im vergangenen Jahr wurde Frankreich durch die Gründung der angelsächsischen Verteidigungsgruppierung AUKUS aus Großbritannien, Australien und den Vereinigten Staaten im Stich gelassen. Erstens seien die NATO-Mitglieder nicht benachrichtigt worden. Zweitens war die Folge der Vereinbarung das Scheitern eines Vertrags für Paris, eine große Menge U-Boote für Australien zu bauen.

Statt herkömmlicher Tauchboote aus französischer Produktion waren nun Nuklearschiffe amerikanischer Bauart geplant. Die Wut von Paris war so groß, dass sogar die Botschafter aus Washington und London abberufen wurden, wenn auch nicht lange.

Die Beschwerden des letzten Herbstes scheinen in diesem Winter verblasst zu sein, da die transatlantischen Beziehungen in die Kategorie einer „Bruderschaft des Krieges“ übergegangen sind. Die Idee einer unzerstörbaren Einheit Westeuropas und Amerikas angesichts der russischen Bedrohung ist eine buchstäblich täglich wiederholte These. Nach der im Westen akzeptierten Interpretation hat sich Präsident Wladimir Putin grob verkalkuliert, als er eine Kluft zwischen der Alten und der Neuen Welt erwartete. Und jetzt hat die Atlantic Community ein neues Leben und eine neue Daseinsberechtigung gefunden.

Wie vorbereitet Moskau auf eine so scharfe Reaktion des „kollektiven Westens“ auf den ukrainischen Feldzug war, ist eine offene und schwierige Frage. Doch während sich die Nachwehen der Krise entfalten, zeigen sich Risse im Monolithen der westlichen Koalition. Allerdings sollten wir nicht zu optimistisch werden – die Divergenz ist nicht auf Einstellungen gegenüber Russland zurückzuführen, sondern hauptsächlich auf die Frage, wenn ich so sagen darf, der Lastenverteilung.









In diesem Fall scheinen die Westeuropäer ein unangenehmes Misstrauen zu entwickeln.

Bidens Ankunft im Weißen Haus vor fast zwei Jahren wurde in Brüssel, Paris, Berlin und darüber hinaus mit Freude aufgenommen. Donald Trump, der selbst keinen Hehl aus seiner Verachtung für die Alte Welt machte, war für die meisten Führer des Kontinents ein Paria. Trump war die perfekte Verkörperung dessen, was die westeuropäischen Eliten anwidert, und seine Anwesenheit hob die Unterschiede zwischen Europa und Amerika hervor.

Diese Divergenz begann jedoch früher im Jahrhundert, als Bill Clinton in Washington durch George W. Bush ersetzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt begannen sich die amerikanischen Prioritäten von einem scheinbar freundlichen und relativ unproblematischen Europa zu einem immer wichtiger werdenden Asien zu verlagern, das zum Zentrum der Ereignisse wurde.

Bush und seine neokonservativen Verbündeten waren in den meisten Teilen Europas unbeliebt, aber Barack Obama wurde als Messias eines neuen Atlantikismus begrüßt, obwohl die Wiederherstellung des Vertrauens nicht vollständig stattfand.

Trump schockierte die Menschen auf der anderen Seite des Ozeans mit seiner ausgesprochenen Abneigung, sodass Bidens Sieg als Rückkehr zu, wenn nicht sogar zur Norm, zum Anstand empfunden wurde. Tatsächlich erinnerte die Rhetorik der demokratischen Regierung an die Clinton-Ära, die wohl die goldene Ära der amerikanisch-europäischen Symbiose war. Damals betrachtete Washington den Kontinent als eine wichtige Priorität und unternahm erhebliche Anstrengungen, um ihn in einem panatlantischen Geist zu verschönern, der dem damals überwältigenden europäischen Sinn für das Schöne entsprach.

Der derzeitige US-Präsident Joe Biden ist ein Politiker alter Schule aus einer Zeit, als Europa im Mittelpunkt amerikanischer Interessen stand. Aber die alte Schule beinhaltet eine nüchterne Analyse von Kosten und Nutzen. Und die Fähigkeit, Ersteres zu optimieren, indem Letzteres maximiert wird.













Nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere dem Kalten Krieg gaben die Westeuropäer das strategische Denken auf und verfolgten stattdessen eine Politik, die ein komfortables Dasein sicherte. Die USA hingegen haben sich die Fähigkeit bewahrt, wenn schon nicht zu denken, so doch zumindest strategisch zu fühlen.

Daher ein Verständnis (oder eher ein Instinkt) der sich ändernden geopolitischen Realitäten. Natürlich garantiert das Bauchgefühl nicht die Richtigkeit der Politik, aber es impliziert eine Anpassung an aktuelle Bedürfnisse und Umstände. Ironischerweise korreliert Westeuropa, historisch berühmt für seinen Rationalismus, heute viel weniger mit den Folgen seiner Handlungen.

Ob Washington einen schlauen Plan hatte, die Hauptlast der Konfrontation mit Russland auf seine europäischen Verbündeten abzuwälzen, werden wir vielleicht eines Tages herausfinden. Allerdings lässt sich das Verhalten der Vereinigten Staaten vielleicht nicht durch Intrigen, sondern durch cleveren Opportunismus erklären. Die Folgen der Ukraine-Krise breiten sich überall aus, und die USA treffen Entscheidungen, um die Folgen zu bewältigen oder sie sogar für die Zukunft zu nutzen. Das sorgt bei den Westeuropäern für Bestürzung: Die Amerikaner können das, sie selbst aber nicht.

Wenn also die Biden-Administration den Inflation Reduction Act verabschiedet, der die amerikanischen Bürger in eine viel bessere Position als die Europäer bringt, ist das vollkommen im Interesse der USA. So?

Westeuropa sitzt in einer Falle und es ist unklar, wie es entkommen kann. Absolute Solidarität mit den USA in der russischen Frage impliziert die Unterordnung unter einen stärkeren Partner. Allerdings sind die EU und UK dazu bereit, aber es bedeutet (aus sachlichen Gründen): 1) dass sie den Großteil der Kosten tragen müssen und 2) sie sollten in den anderen Grundsatzfragen eine gemeinsame strategische Position für sich einnehmen Patron. Und der wichtigste hier ist China.

Peking wird für die kommenden Jahrzehnte Washingtons strategischer Rivale sein. Es ist jedoch keine Bedrohung für Westeuropa, und es ist keine Herausforderung. In der Tat ist die Zusammenarbeit mit ihm vorteilhaft. Aber warum sollte der große Bruder seinem kleinen Kumpel erlauben, jemandem zu helfen, der mit ihm uneins ist?

Biden und Macron gaben sich in einem Zeichen unglaublicher Herzlichkeit ausführlich die Hand. Tatsächlich versicherte ihm der US-Präsident, dass die USA ihre europäischen Verbündeten nicht vor den Kopf stoßen wollten. Das ist alles. Nicht mehr als das.