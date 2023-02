Voor het begin van de Verfahrens is het todlichen Schuss bij een West-Dreh-haben Alec Baldwins Anwälte een van de vele problemen. Die Staatsanwaltschaft heeft een enkele Anklagepunkt gevallen gelassen.

Hollywood-ster Alec Boudewijn, der nach einem tödlichen Schuss bei Western-Dreh vor Gericht muss, hat vor Beginn des Verfahrens einen Sieg errungen. Nach Antrag seiner Anwälte hat the Staatsanwaltschaft im US-State New Mexico einen Anklagepunkt gegen den 64-jarigen Schauspieler gevallen gelassen. Nun kon Baldwin im Falle een Schuldspruchs mit einer deutlich kleineren Strafe davonkommen.

Der schwerwiegendere Anklagepunkt von fahrlässiger Tötung in Connectung mit Schusswaffengebrauch wurde laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Montag strekte zich uit. Dies hatte Baldwin fünf Jahre Haft einbringen konnen. Als de heerschappij over de heerschappij beschikt over de heersende rechtsgeleerdheid van Vorwurf, dan is de entsprechende Gesetzesgrundlage dat de eerste Monate nach dem Todesschuss am Set des Western-Drehs in Kraft.

Gegen Baldwin en die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed liegt non noch een Anklagepunkt von fahrlässiger Tötung vor, mit een möglichen Strafmaß von bis zu 18 Monaten Haft.

Die kamerafrau Halyna Hutchins oorlog in Dreharbeiten zu dem Western “Rust” auf einer Filmranch in Santa Fé im oktober 2021 tödlich worden verletzt. Baldwin, van de Hauptdarsteller en Producent van de film die wordt gemaakt, heeft een Waffe als de Probe für een Szene serveert, als sich ein Schuss löste. Das Projektil met regisseur Joel Souza an der Schulter und verletzte ihn. Untersuchungen ergaben, dass in die Colt eine echte Kugel-steckte. Baldwin en die Waffenmeisterin hatten die Schuld en dem fatalen Unfall stets von sich wiesen.

Ende Januar gaf de Staatsanwaltschaft die Anklage ein. Baldwin trad op als “extreem” fahrlässig invieler Hinsicht. Als Schauspieler en als Producent van Films habeer zahlreiche Sicherheitsvorschrift missachtet, heißt es unter andersem in den Gerichtsdocumentatie. Eine Anhörung in dem Fall ist für Freitag geplant.

