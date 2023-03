Westen moet zich schrap zetten voor langdurig conflict in Oekraïne – Scholz – RT World News

De Duitse bondskanselier heeft gesuggereerd dat zelfs nadat de vijandelijkheden zijn beëindigd, de zaken niet van de ene op de andere dag weer normaal zullen worden

Het Westen moet zich schrap zetten voor een langdurig conflict in Oekraïne, waarschuwde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Hij voorspelde dat zelfs nadat de gevechten zijn gestopt, de gevolgen van de confrontatie zullen aanhouden.

Scholz verscheen maandag op een bijeenkomst georganiseerd door de krant Rheinische Post in Düsseldorf en beweerde dat “we moeten ons erop voorbereiden dat het lang kan duren,” daaraan toevoegend “zelfs als de oorlog voorbij is, zal niet alles van de ene op de andere dag normaal zijn.”

“We moeten ons realiseren dat deze vreselijke aanvalsoorlog en de gevolgen ervan ons nog lang bezig zullen houden en dat we ons nog lang zullen moeten bezighouden met het opruimen van het puin,‘, aldus Scholz.

Ondanks zijn voorspelling voerde Scholz aan dat Berlijn er niet van moest worden weerhouden te werken om zo snel mogelijk een einde te maken aan de vijandelijkheden, en beweerde dat de terugtrekking van Russische troepen uit Oekraïne de belangrijkste voorwaarde was voor een “gewoon vrede.”









In een klaarblijkelijke poging om de publieke bezorgdheid over zijn aanpak van de crisis weg te nemen, drong Scholz erop aan dat zijn regering “niet roekeloos handelen.”De Rheinische Post interpreteerde de opmerking als een indicatie van de kanselier dat hij tegen wapenleveringen aan Oekraïne was die “te omvangrijk.”

Scholz legde de doelen van zijn regering in Oekraïne uit en zei dat Duitsland graag een situatie zou zien waarin Kiev in staat is om “de veiligheid herstellen.”

De kanselier verklaarde ook dat hij regelmatig telefoongesprekken voert met de Russische president Vladimir Poetin, waarbij de gesprekken tot anderhalf uur duren. Scholz voegde eraan toe dat ze soms Duits spreken, hoewel ze ook een tolk gebruiken. Hoewel Poetin altijd beleefd is, blijven er volgens de kanselier grote meningsverschillen bestaan ​​tussen de twee.

Scholz beweerde daarentegen dat hij een “algemeen politiek concept‘ met de Amerikaanse president Joe Biden, terwijl hij de Amerikaanse leider lovend uitsprak.

Scholz benadrukte verder dat de Europese Unie meer verenigd is dan voor externe waarnemers lijkt, maar hield vol dat het blok zijn unanimiteitsbeginsel moet afschaffen bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Een enkel land zou niet in staat moeten zijn om “stop alles” als “niet iedereen is het er altijd mee eens‘ over elk onderwerp, betoogde Scholz, eraan toevoegend dat ‘we kunnen niet zomaar alle institutionele structuren laten zoals ze zijn.”